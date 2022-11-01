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«Хапоэль» Беэр-Шева хочет выкупить Сулейманова у «Краснодара»

вчера, 14:59

Израильский футбольный клуб «Хапоэль» Беэр-Шева хочет выкупить у «Краснодара» российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, который выступает за команду на правах аренды.

Клуб собирается активировать опцию выкупа, которая составляет около 1 миллиона евро. В команде довольны игрой россиянина.

На счету футболиста в этом сезоне 5 матчей в Лиге конференций.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:32
Как можно было перейти в израильский клуб?
adekvat
adekvat
вчера в 19:42
Пускай переходит, если прет и играть дают.
протон
протон
вчера в 19:20
Настырный, резкий футболист, играет на кураже, но не стабилен в эмоциональном плане. Когда не получается или не везет быстро гаснет. К тому же можно приспособиться под его стиль, проходы, заходы под левую ногу.... Спасибо ему за удачный период в Краснодаре. Думаю нужно отпустить. .
trtu99
trtu99
вчера в 19:08
От всего сердца желаю Шапи повышение в классе на этом этапе в твоей карьере и возвращайся:)
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:40
Если он не нужен быкам, то можно и продать...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:03
Помним краснодарские "Шапи-таймы", теперь в Беэр-Шеве будут "Шева-таймы"
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 16:02
Ему только 22 года)
Да и суперфорвардов не так уж и много среди россиян)
Пускай развивается, может спустя два года поедет в топ 5)
dok66
dok66
вчера в 15:36
Краснодару лучше наверное согласиться , чем потерять его за бесплатно .
c7wc4g83u89g
c7wc4g83u89g
вчера в 15:28
ну что же пора продавать, сколько можно держать игрока и не давать играть за родной клуб...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:22
Похоже принял еврейское гражданство ?
ДСА
ДСА
вчера в 15:11
Подавал очень большие надежды, но в суперфорварда так и не смог превратиться, хотя забивал единичные очень важные мячи.
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