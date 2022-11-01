«Хапоэль» Беэр-Шева хочет выкупить Сулейманова у «Краснодара»

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вчера, 14:59

Израильский футбольный клуб «Хапоэль» Беэр-Шева хочет выкупить у «Краснодара» российского нападающего , который выступает за команду на правах аренды.

Клуб собирается активировать опцию выкупа, которая составляет около 1 миллиона евро. В команде довольны игрой россиянина.

На счету футболиста в этом сезоне 5 матчей в Лиге конференций.