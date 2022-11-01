«Хапоэль» Беэр-Шева хочет выкупить Сулейманова у «Краснодара»

Израильский футбольный клуб «Хапоэль» Беэр-Шева хочет выкупить у «Краснодара» российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, который выступает за команду на правах аренды.
Клуб собирается активировать опцию выкупа, которая составляет около 1 миллиона евро. В команде довольны игрой россиянина.
На счету футболиста в этом сезоне 5 матчей в Лиге конференций.
Да и суперфорвардов не так уж и много среди россиян)
Пускай развивается, может спустя два года поедет в топ 5)
Да и суперфорвардов не так уж и много среди россиян)
Пускай развивается, может спустя два года поедет в топ 5)