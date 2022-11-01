Президент «Оренбурга»: «Результат нашей команды превзошёл ожидания»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил результаты своей команды по итогам первой половины сезона в Российской Премьер-Лиге.

Наверное, я ожидал, что после первого круга чемпионата результат будет чуть хуже. Рад, что ошибся! Сейчас у нас 22 очка — я рассчитывал на 17–18 очков после 15 туров. Результат превзошёл ожидания.

У нас на старте чемпионата пришло много игроков. Предполагали, что у иностранцев процесс адаптации будет проходить дольше. К радости, ребята нашли взаимосвязь достаточно быстро.