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Президент «Оренбурга»: «Результат нашей команды превзошёл ожидания»

вчера, 16:49

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил результаты своей команды по итогам первой половины сезона в Российской Премьер-Лиге.

Наверное, я ожидал, что после первого круга чемпионата результат будет чуть хуже. Рад, что ошибся! Сейчас у нас 22 очка — я рассчитывал на 17–18 очков после 15 туров. Результат превзошёл ожидания.

У нас на старте чемпионата пришло много игроков. Предполагали, что у иностранцев процесс адаптации будет проходить дольше. К радости, ребята нашли взаимосвязь достаточно быстро.

«Оренбург» завершил первый круг на 8-м месте в чемпионате России, набрав 22 очка.

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Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 18:06
Нужно теперь уже и другие цели поставить на вторую часть чемпионата
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:11
Тут важен правильный подход к делу - не можем забить, значит надо пропустить - главное побольше.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:51
А главное удивляет результативность в матчах с участием Оренбурга!
Гость
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