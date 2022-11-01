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Орлов: «„Зенит“ напоминает „Барселону“ лучших времен. Только в рамках РПЛ»

вчера, 16:43

Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с «Барселоной».

Сможет ли «Зенит» в пятый раз подряд стать чемпионом России? «Зенит» никогда так уверенно не выигрывал первый круг при Семаке. У меня есть оптимизм. «Зенит» в своих играх полностью контролирует центр поля. В футболе это самое главное. «Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен. Но в рамках РПЛ. В Испании бы «Зенит» так не играл. В России же у «Зенита» доминирующая история. У «Барселоны» в центре поля играли Хави и Иньеста, а у «Зенита» Малком, Вендел, Клаудиньо и Барриос. Как раз они и держат центр.

Но если «Спартак» зимой усилится — добавят двух-трех игроков высокого уровня — он может играть еще лучше.

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Все комментарии
старина
старина
вчера в 20:41
в начале сезона назывались Баварией....
pomor45
pomor45 ответ Бубнин (раскрыть)
вчера в 19:05
Какая комната, такой и "месси". Орлов же уточняет: "Но в рамках РПЛ".
pomor45
pomor45 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:02
Так, ведь, такое сравнение справедливо и для лиг, в которой играют "мерседес" и "ока".
pomor45
pomor45
вчера в 19:00
В каждой лиге можно найти свою барселону.
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:30
Я тоже напоминаю Месси в рамках своей комнаты.
Накир
Накир
вчера в 18:09
Так и хочется сказать... сравнил Божий дар и яичницу...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:06
А если посмотреть на чемпиона Сан-Морино, то сравнение будет точно такое же.
Capral
Capral ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:44
В советское время Орлов был одним из самых грамотных комментаторов. Но, время не щадит никого, вот и Генадий Сергеич постарел...
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 16:51
Ну Геннадий, ну даёт!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:48
Орлов напоминает пустомелю - времён СССР!
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:47
Умеет Гена сопоставить... это как мерседес и ока... хорошо хоть сделал пометку что в РПЛ
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