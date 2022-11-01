Суарес перейдёт в клуб из МЛС

Нападающий «Насьоналя» близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси». Договор футболиста с клубом из Уругвая истекает в декабре этого года, после этого он присоединится к клубу из США . Ранее игрок выиграл с клубом чемпионат Уругвая. Суарес дал комментарий:

Я очень рад, что принял правильное решение, перейдя в «Насьональ». Я наслаждался этим временем, счастлив закончить выступление за клуб таким образом. Часто приходят сомнения на предмет того, правильно ли ты поступил, но праздновать с близкими людьми и семьёй – дорогого стоит.

Я очень благодарен, болельщики стали причиной моего возвращения в клуб, обожаю их, я стремлюсь отблагодарить их своей игрой.

Это был идеальный вечер. Люди наслаждались этим моментом, не только болельщики «Насьоналя», но и другие ценители уругвайского футбола.