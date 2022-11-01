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Суарес перейдёт в клуб из МЛС

вчера, 22:18

Нападающий «Насьоналя» Луис Суарес близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси». Договор футболиста с клубом из Уругвая истекает в декабре этого года, после этого он присоединится к клубу из США. Ранее игрок выиграл с клубом чемпионат Уругвая. Суарес дал комментарий:

Я очень рад, что принял правильное решение, перейдя в «Насьональ». Я наслаждался этим временем, счастлив закончить выступление за клуб таким образом. Часто приходят сомнения на предмет того, правильно ли ты поступил, но праздновать с близкими людьми и семьёй – дорогого стоит.

Я очень благодарен, болельщики стали причиной моего возвращения в клуб, обожаю их, я стремлюсь отблагодарить их своей игрой.

Это был идеальный вечер. Люди наслаждались этим моментом, не только болельщики «Насьоналя», но и другие ценители уругвайского футбола.

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Все комментарии
Саня Утробин
Саня Утробин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 23:43
там уже пенсия не за горами
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:19
Он переходит доигрывать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:39
Ну и правильно,пусть там попробует,если чё вернётся !
Гость
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