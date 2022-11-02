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Ваноли: «Я не думал об уходе из „Спартака“ после финала Кубка России»

вчера, 13:21

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, почему он принял решение покинуть московский клуб.

Думал ли я об уходе из «Спартака» после финала Кубка Росии? Тогда даже не думал об уходе из клуба. Хотел подождать два-три дня, а потом поговорить с мистером Федуном. После этого разговора и было принято, я бы сказал, страдальческое решение. Но в этот исторический момент оно стало правильным выбором.

Что сказал Федун? Он всегда был очень корректен по отношению ко мне. И говорил мне только правду. Все тогда проходили через сложный момент, и услышанное заставило меня задуматься. Я должен был поменять свое решение на 180 градусов. Семья для меня играет большую роль.

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протон
протон
сегодня в 03:26
так и не понял, какой футбол в итоге Ваноли хотел привить "Спартаку". постоянные шараханья из стороны в сторону, очень слабо получилось. Абаскаль за короткое межсезонье разобрался со сложностями и команда заиграла.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:46, ред.
Чего сегодня всё Ваноли вспоминают! В Спартаке был совсем не долго! При нем взяли кубок, но это далеко не только его заслуга! И уходил как то странно и не понятно! Короче " с глаз долой из сердца вон"!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:48
Труслявый макарон и хорошо , что ушел
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:33
Корректность Федуна всегда подводила Спартак: все тренеры уходили с хорошей компенсацией.
Гость
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