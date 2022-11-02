Ваноли: «Я не думал об уходе из „Спартака“ после финала Кубка России»

Бывший тренер «Спартака» рассказал, почему он принял решение покинуть московский клуб.

Думал ли я об уходе из «Спартака» после финала Кубка Росии? Тогда даже не думал об уходе из клуба. Хотел подождать два-три дня, а потом поговорить с мистером Федуном. После этого разговора и было принято, я бы сказал, страдальческое решение. Но в этот исторический момент оно стало правильным выбором.

Что сказал Федун? Он всегда был очень корректен по отношению ко мне. И говорил мне только правду. Все тогда проходили через сложный момент, и услышанное заставило меня задуматься. Я должен был поменять свое решение на 180 градусов. Семья для меня играет большую роль.