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Ваноли: «В будущем „Спартак“ может вернуть себе чемпионский титул»

вчера, 10:37

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о своих взаимоотношениях с экс-владельцем «красно-белых» Леонидом Федуном.

Хочу поблагодарить Федуна, потому что он дал мне возможность руководить великим, по-настоящему важным клубом в Европе. И отдельно был рад и горд, что смог подарить ему именно тот трофей, которого ему не хватало. Моя особая благодарность — ему и его семье. Пусть нам и не суждено было работать вместе долго, но верю, что эта работа продолжает давать плоды.

Жена Федуна была сильно вовлечена в жизнь клуба? Это было огромным сюрпризом! Вообще, мне повезло быть знакомым с Леонидом Федуном, который был максимально вовлечен в дела «Спартака». Его присутствие всегда ощущалось. Он помогал мне, давал силы продолжать этот проект. С Заремой я уже обсуждал конкретику, все, что хотел понять с точки зрения функционирования клуба. Еще раз хочу их поблагодарить.

Заремы в «Спартаке» было слишком много? Нет. Возможно, она часто появлялась в медиа. Однако в плане организации процесса она хорошо работала вместе с Федуном. У них были идеи, которые должны были помочь «Спартаку» подняться настолько высоко, насколько возможно. И сегодня они оставили молодую команду с готовым наследием. В будущем «Спартак» может вернуть себе чемпионский титул.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 11:10
Кто такой ваноли не помню, а вот Зарему знаю, да кто ее не знает?
FruttyPups
FruttyPups ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:03
исправили.
shlomo
shlomo
вчера в 10:59
Толковый тренер. Да, игра не всегда смотрелась. Но видно было как получается строить то, что хочет. Вообще надо признать, Спартаку везёт в последнее время на тренеров. Тедеско, Виттория, Ваноли, Абаскаль. Все по сути чем-то хороши и что-то давали клубу и команде.

Ну а так что, хороший мужик, приятный. Да и тренировал вполне сносно, несмотря на временами невнятный футбол. Но там весь сезон скомканный был, не считая Лиги Европы. И я думаю, что все Спартачи скажут ему спасибо за трофей!
shlomo
shlomo
вчера в 10:55
Заремы с «Спартаке»..... думаю, что нужно "с" заменить на "в"...
Гость
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