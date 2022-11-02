Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Серхио Рамос рассказал о своих взаимоотношениях с Месси

вчера, 12:23

Защитник ПСЖ Серхио Рамос высказался о своих взаимоотношениях с нападающим Лионелем Месси.

Мои отношения с Месси? Они привлекли много внимания. У нас одна цель: победить с ПСЖ. Мы хотим помочь команде как можно лучше, с хорошей игрой и нашим опытом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Камоцци: «Абаскаль может стать лучшим тренером РПЛ по итогам сезона»
Сегодня, 15:25
Ибрагимович посоветовал «заткнуться» родителям Мбаппе
Сегодня, 14:53
«Чтобы попасть в „Реал“, игрок должен быть зрелым». Рианчо — о Кварацхелии
Сегодня, 14:21
Капелло: «Алексею Миранчуку удобно играть в системе „Торино“»
Сегодня, 12:14
Владелец «Фатих Карагюмрюка»: «Оздоев — лидер нашего клуба»
Сегодня, 11:50
Итальянский журналист: «Шалимов мог бы выиграть „Золотой мяч“»
Сегодня, 11:02
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:27
Чем дальше тем больше людей будет признавать величие Месси. Это неизбежно.
shur
shur
вчера в 12:46
...знаю по себе, всю футбольную жизнь махался с друганом из
соседского цеха, потом перешёл к ним и ву а ля, всё забыто, одни мысли об общей победе...!!! А сколь было взято на грудь, после игры, совместно....!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:40
Вроде ещё не старые, а уже на мемуары потянуло!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:32
Главное-найти взаимопонимание...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 