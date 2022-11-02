Серхио Рамос рассказал о своих взаимоотношениях с Месси

Защитник ПСЖ высказался о своих взаимоотношениях с нападающим .

Мои отношения с Месси? Они привлекли много внимания. У нас одна цель: победить с ПСЖ . Мы хотим помочь команде как можно лучше, с хорошей игрой и нашим опытом.