Серхио Рамос рассказал о своих взаимоотношениях с Месси

Защитник ПСЖ Серхио Рамос высказался о своих взаимоотношениях с нападающим Лионелем Месси.
Мои отношения с Месси? Они привлекли много внимания. У нас одна цель: победить с ПСЖ. Мы хотим помочь команде как можно лучше, с хорошей игрой и нашим опытом.
соседского цеха, потом перешёл к ним и ву а ля, всё забыто, одни мысли об общей победе...!!! А сколь было взято на грудь, после игры, совместно....!!!
соседского цеха, потом перешёл к ним и ву а ля, всё забыто, одни мысли об общей победе...!!! А сколь было взято на грудь, после игры, совместно....!!!