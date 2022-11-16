Орещук: «Фаворитами чемпионата мира я назову Бразилию, Аргентину и Францию»

Бывший спортивный директор «Динамо» рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира в Катаре.

Это большой праздник для любителей футбола. В 2018 году я посетил много матчей, было очень здорово. К сожалению, грядущий турнир пройдёт без нас. Я буду болеть за сборную Франции, мне нравится эта команда. Да, ряд французских игроков пропустит мундиаль из-за травм, но тем сильнее я буду поддерживать эту команду. Фаворитами я назову Бразилию, Аргентину и Францию. В англичан я не верю.