Орещук: «Фаворитами чемпионата мира я назову Бразилию, Аргентину и Францию»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира в Катаре.
Это большой праздник для любителей футбола. В 2018 году я посетил много матчей, было очень здорово. К сожалению, грядущий турнир пройдёт без нас. Я буду болеть за сборную Франции, мне нравится эта команда. Да, ряд французских игроков пропустит мундиаль из-за травм, но тем сильнее я буду поддерживать эту команду. Фаворитами я назову Бразилию, Аргентину и Францию. В англичан я не верю.
Во время прошлых мундиалей мы наслаждались игрой настоящих кудесников мяча, звёзд, которые отличаются индивидуальным мастерством. Сейчас, конечно, футбол становится более технически оснащённым, уже не так часто встречаются игроки, способные поразить зрителя своей индивидуальной игрой. Но во французской сборной я таким игроком назвал бы Мбаппе, я считаю, что он играет лучше, чем его партнер по ПСЖ Неймар, который поедет в Катар в составе сборной Бразилии.