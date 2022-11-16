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Ташуев прокомментировал слова Медведева о Чистякове

вчера, 10:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о том, как отреагировал на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева о защитнике петербургской команды Дмитрии Чистякове, совершившем грубую ошибку в матче 16-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (1:2).

Задели ли меня лично слова Медведева? Нет. Я уже не в том возрасте, чтобы обращать внимание на какие-то слухи и домыслы. Это всё эмоции. Для меня, как для тренера, главное, чтобы моя команда хорошо играла. А то, что Чистяков ошибся — не моя проблема.

Но сам никогда бы не высказался о своём игроке в таком духе через прессу. Когда в твоём распоряжении только домыслы и никаких фактов, такие слова недопустимы. Это непрофессионально. Футболист — продукт, бизнес и капитализация. Зачем задевать личностные качества игрока?

На занятиях по теории я всегда говорю своим игрокам: «Здесь мы можем говорить друг другу всё что угодно. Но это наше семейное, и должно остаться между нами». А выливать внутреннюю кухню в прессу — моветон.

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Все комментарии
gywdh66bxpr4
gywdh66bxpr4
вчера в 18:21
Слова Медведева - это пыль. Много людей знают как он выглядит?
протон
протон
вчера в 17:38
Ташуев очень импонирует ещё со времен работы в Белгороде, но здесь не соглашусь.
Ошибка в этом эпизоде больше похожа на самоуверенность, вальяжность и самоуспокоенность Дмитрия.
bacek15
bacek15
вчера в 10:44
Очень правильно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:33
Медведев не футболист, А обычный чиновник.Какой спрос с него может быть?
Гость
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