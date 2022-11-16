Ташуев прокомментировал слова Медведева о Чистякове

Главный тренер «Ахмата» рассказал о том, как отреагировал на слова генерального директора «Зенита» о защитнике петербургской команды , совершившем грубую ошибку в матче 16-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (1:2).

Задели ли меня лично слова Медведева? Нет. Я уже не в том возрасте, чтобы обращать внимание на какие-то слухи и домыслы. Это всё эмоции. Для меня, как для тренера, главное, чтобы моя команда хорошо играла. А то, что Чистяков ошибся — не моя проблема.

Но сам никогда бы не высказался о своём игроке в таком духе через прессу. Когда в твоём распоряжении только домыслы и никаких фактов, такие слова недопустимы. Это непрофессионально. Футболист — продукт, бизнес и капитализация. Зачем задевать личностные качества игрока?

На занятиях по теории я всегда говорю своим игрокам: «Здесь мы можем говорить друг другу всё что угодно. Но это наше семейное, и должно остаться между нами». А выливать внутреннюю кухню в прессу — моветон.