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Чалый: «Слуцкий ещё может возглавить команду уровня РПЛ»

вчера, 13:58

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого из «Рубина».

Не надо быть специалистом, чтобы понять, что результаты Слуцкого в «Рубине» негативные и неудовлетворительные. Можно даже назвать их плохими. Команда покинула Премьер-Лигу и не находится в зоне прямого выхода в РПЛ или в зоне переходных матчей.

Почему Леонид Слуцкий решил уйти сейчас? Этот вопрос надо задать лично ему и руководству «Рубина». Однако Слуцкий ещё может возглавить команду уровня РПЛ. Жизнь непредсказуема: одна дверь закрывается — открывается другая. Это востребованный специалист высокой квалификации.

Возглавить ли ему крымскую команду? Ха-ха! Зачем высококвалифицированному специалисту Леониду Слуцкому переходить в любительский чемпионат?

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Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 14:34
Чтобы опять опустить в ФНЛ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:22
Сможет Да сможет, только будет ли толк большой вопрос...
drug01
drug01
вчера в 14:17
У него нервный срыв ему надо отдохнуть
Гость
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