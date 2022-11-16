Чалый: «Слуцкий ещё может возглавить команду уровня РПЛ»

Генеральный директор «Севастополя» поделился мнением об уходе из «Рубина».

Не надо быть специалистом, чтобы понять, что результаты Слуцкого в «Рубине» негативные и неудовлетворительные. Можно даже назвать их плохими. Команда покинула Премьер-Лигу и не находится в зоне прямого выхода в РПЛ или в зоне переходных матчей.

Почему Леонид Слуцкий решил уйти сейчас? Этот вопрос надо задать лично ему и руководству «Рубина». Однако Слуцкий ещё может возглавить команду уровня РПЛ . Жизнь непредсказуема: одна дверь закрывается — открывается другая. Это востребованный специалист высокой квалификации.

Возглавить ли ему крымскую команду? Ха-ха! Зачем высококвалифицированному специалисту Леониду Слуцкому переходить в любительский чемпионат?