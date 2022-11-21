Кечинов: «На данный момент сборная Эквадора сильнее России»

Бывший футболист «Спартака» сравнил сборную России и сборную Эквадора. Россия сыграла вничью с Таджикистаном и Узбекистаном в товарищеских матчах, а Эквадор обыграл Катар на чемпионате мира.

Катар — Эквадор на фоне игры сборной России — другая вселенная? Сложно сравнивать. У нас нет официальных соревнований, где мы могли бы понять силу сборной России. Товарищеские игры со среднеазиатскими командами особо ничего не дали. Понятное дело, что мотивации нет.

Другое дело, когда ты играешь в официальных играх, — тогда можно сравнивать. Было видно, что Эквадор — приличная команда. На данный момент она посильнее сборной России, потому что играет на крупных соревнованиях. Там есть свои звёзды.