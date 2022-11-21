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Кечинов: «На данный момент сборная Эквадора сильнее России»

вчера, 15:09

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов сравнил сборную России и сборную Эквадора. Россия сыграла вничью с Таджикистаном и Узбекистаном в товарищеских матчах, а Эквадор обыграл Катар на чемпионате мира.

Катар — Эквадор на фоне игры сборной России — другая вселенная? Сложно сравнивать. У нас нет официальных соревнований, где мы могли бы понять силу сборной России. Товарищеские игры со среднеазиатскими командами особо ничего не дали. Понятное дело, что мотивации нет.

Другое дело, когда ты играешь в официальных играх, — тогда можно сравнивать. Было видно, что Эквадор — приличная команда. На данный момент она посильнее сборной России, потому что играет на крупных соревнованиях. Там есть свои звёзды.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:36
Вроде не 1 апреля?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:50, ред.
Прошу Кечинова и других бывших и настоящих не мешать нам смотреть футбол сравнениями, анализом игр и прочая, и прочая.
Сегодня одним глазком глянул "Матч-ТВ", на котором ведущий, Мор и ещё какой-то паренёк рассуждали о прошедших матчах, порой акцентируя внимание на действиях футболистов. Советовали им делать то - то и то - то, бежать в другую сторону, защитнику делать шаг вперёд, а не оставаться на месте (дословно), и т.д, и т.п. В общем, учили лучших футболистов мира, как надо играть.
Дал себе слово не смотреть эту программу до окончания ЧМ.
протон
протон
вчера в 18:47
Кажется за последние 20 лет была пара отдельно взятых дней, когда мы были сильнее Эквадора)))
Серьезно, откуда эта снисходительность по отношению к Эквадору? Крепкая сборная, всегда отбирается на чм и из группы частенько выходит. В составе сплошь игроки из топ-чемпионатов
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 16:26
На данный момент равные соперники это узбеки, киргизы и туркмены. Гыгыгы
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:15
А что,вчера было показано что-то выдающее,привлекшее внимание квалифицированного футбольного сообщества???
matrix333
matrix333
вчера в 15:58
А чем речь. конечно Эквадор.
alexamit
alexamit
вчера в 15:54
Я вообще не знаю, какая команда хуже нашей
rhskmz
rhskmz
вчера в 15:31
На данный момент сборная Узбекистана сильнее России .
r4skanyvy8h7
r4skanyvy8h7
вчера в 15:15
Тут даже и сравнивать нечего
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