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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Песьяков дал прогноз о возвращении российских команд в еврокубки

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Gorasul
Gorasul
вчера в 12:47
Мало он отвёл лет диктосу, мало...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:59
Сейчас давать прогноз - это тыкать пальцем в небо.
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:52
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:57, ред.
Через годик,али тры
будем в Лиге УЕФЫ;
но,возможно,через пять
будем мы мечтать опять.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:36
Одно точно можно сказать когда то это точно произойдёт!
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