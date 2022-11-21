Песьяков дал прогноз о возвращении российских команд в еврокубки

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков считает, что через три года российские клубы смогут сыграть в еврокубках.
Мне кажется, что через 3 года российские команды вернут в Европу и мы сможем сыграть в еврокубках.
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков считает, что через три года российские клубы смогут сыграть в еврокубках.
Мне кажется, что через 3 года российские команды вернут в Европу и мы сможем сыграть в еврокубках.
будем в Лиге УЕФЫ;
но,возможно,через пять
будем мы мечтать опять.
будем в Лиге УЕФЫ;
но,возможно,через пять
будем мы мечтать опять.