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Галактионов рассказал, почему принял решение уйти из «Пари НН»

вчера, 14:58

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как принял решение покинуть «Пари НН».

На определённом этапе шли согласования и консультации на этот счёт. Мы со своей стороны качественно и плодотворно делали свою работу в Нижнем Новгороде. Те задачи, которые ставили губернатор и руководство клуба, мы выполняли. В том числе и с точки зрения омоложения команды. Мы сделали её более мобильной, скоростной, со своей стилистикой игры. Безусловно, это решение было непростым. Но для меня это новый вызов. Когда поступило предложение от футбольного клуба «Локомотив», решил, что надо пробовать, надо решать те задачи, которые стоят перед клубом. Сегодня команда в непростой ситуации. На первом собрании с футболистами и в разговоре с руководителями клуба я сказал, что не надо шарахаться. Надо спокойно делать своё дело, подбор футболистов позволяет. Сейчас очень важно правильно оценить ситуацию, проанализировать и хорошо провести оставшийся игровой отрезок. Эти две игры Кубка — те самые матчи, когда есть возможность изменить внутреннее состояние команды и положительным результатом, и качеством игры. А то, что касается зимы, то это будет уже ежедневная кропотливая работа.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:42
Ситуация с тренером показывает, что в Нижнем не всё так хорошо, как в том же Оренбурге.
Очень странное решение. Не продлить Кержа, взять Галактионова на перспективу для развития молодёжи в клубе и обкатки молодых талантов, а потом отпустить через 5 месяцев. Что за подход непрофессиональный?
112910415
112910415
вчера в 16:39
скептиков пока больше !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:16
Наговорил много.Мы остальное поняли.А ему осталось ещё познать падение с большой высоты.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:29
Слишком много текста в более чем очевидной ситуации - приглашение топ-клуба.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:16
Зачем так долго и подробно объяснять - достаточно 2 слова "приглашение от Локомотива"!
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:09
Думаю, он вытащит Локо из задницы!
Гость
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