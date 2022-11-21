Песьяков: «Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана»

Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал ничейные результаты в товарищеских матчах против сборных Таджикистана и Узбекистана.
С положительным чувством возвращаюсь из сборной. Но есть опустошение. Несколько дней на подготовку к каждому матчу… Экспериментальные составы — все и всё понимают. Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана. Но имеем то, что имеем.
Он так говорит, как будто там люди совсем не знают что делать с мячом или видят его первый раз в жизни. Если у НАС нет ударов по воротам, то каким образом обыгрывать то?
Он так говорит, как будто там люди совсем не знают что делать с мячом или видят его первый раз в жизни. Если у НАС нет ударов по воротам, то каким образом обыгрывать то?
Пока ничего не меняется, нужно что-то менять и это необязательно тренер.
Может все таки игроков уже нет, которые могли бы выигрывать матчи с позиции фаворита.
Пока ничего не меняется, нужно что-то менять и это необязательно тренер.
Может все таки игроков уже нет, которые могли бы выигрывать матчи с позиции фаворита.