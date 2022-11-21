Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Песьяков: «Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана»

вчера, 12:16

Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал ничейные результаты в товарищеских матчах против сборных Таджикистана и Узбекистана.

С положительным чувством возвращаюсь из сборной. Но есть опустошение. Несколько дней на подготовку к каждому матчу… Экспериментальные составы — все и всё понимают. Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана. Но имеем то, что имеем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Непомнящий: «Сенегал без Мане, это всё равно, что Аргентина без Месси»
Вчера, 22:23
Карпин высказался по поводу обвинений в выборе состава сборной России
Вчера, 22:08
Булыкин не хочет становиться тренером
Вчера, 21:18
Слуцкий: «Хочу, чтобы чемпионат мира выиграла Португалия или Аргентина»
Вчера, 20:12
Канчельскис: «Курбан Бердыев — специалист высокого уровня»
Вчера, 19:58
Черданцев: «24 минуты к футболу добавлять — это клиника»
Вчера, 18:34
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:45
Да и без вратаря... чего уж мелочится) вопрос в другом, почему даже с тренером не смогли,не смог смотивировать против гранда или не сказал что в ворота мячик должен попасть?)
Он так говорит, как будто там люди совсем не знают что делать с мячом или видят его первый раз в жизни. Если у НАС нет ударов по воротам, то каким образом обыгрывать то?
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 16:49
Если с тренером не выиграли, то как без тренера?
Пока ничего не меняется, нужно что-то менять и это необязательно тренер.
Может все таки игроков уже нет, которые могли бы выигрывать матчи с позиции фаворита.
Варвар7
Варвар7 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 14:49
Ну видимо больше не хочет выступать за сборную!
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:26
Позорники! Наверное, хорошо, что мы не участвуем в ЧМ!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:38
Мы все знаем, что первый блин может быть комом, но когда это повторяется несколько раз, то тут либо сковорода плохая, или у пекаря проблемы.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:33
Ну и зачем он это сказал
Futurista
Futurista
вчера в 12:24
Без тренера и без вратаря)...
vez4jxq2zs9x
vez4jxq2zs9x
вчера в 12:23
Это значит, что тренер мешает
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:22
Должна? Так что же не обыгрывали?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 