Агент Сычевого: «Вову всё устраивает в „Оренбурге“»

Андрей Талаев, агент форварда «Оренбурга» , рассказал о планах своего клиента.

Пока ситуация с «Црвеной» никак не развивается. Они же не будут каждый день присылать бумаги.

Он только переподписал контракт с «Оренбургом». Понятно, что интерес к нему есть. Но пока он игрок «Оренбурга» и подписал новый контракт, потому что хочет играть за команду.

Transfermarkt оценил Сычевого в 2,5 млн евро? Считаю, что это слишком мало. Он стоит гораздо больше. Но это мое мнение.

Сколько? Это я при себе оставлю. Вову все устраивает в «Оренбурге». Просто так он не продлил бы контракт. Не потянет «Црвена», значит потянет кто-нибудь другой.