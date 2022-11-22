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Агент Сычевого: «Вову всё устраивает в „Оренбурге“»

вчера, 04:33

Андрей Талаев, агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, рассказал о планах своего клиента.

Пока ситуация с «Црвеной» никак не развивается. Они же не будут каждый день присылать бумаги.

Он только переподписал контракт с «Оренбургом». Понятно, что интерес к нему есть. Но пока он игрок «Оренбурга» и подписал новый контракт, потому что хочет играть за команду.

Transfermarkt оценил Сычевого в 2,5 млн евро? Считаю, что это слишком мало. Он стоит гораздо больше. Но это мое мнение.

Сколько? Это я при себе оставлю. Вову все устраивает в «Оренбурге». Просто так он не продлил бы контракт. Не потянет «Црвена», значит потянет кто-нибудь другой.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:15, ред.
Тьфу вот чёрт, прочитал спросонья в телефоне не так! Думаю ого Талалаев ещё и агент "тихой сапой"! Потом смотрю ан нет другой Андрей - Талаев! Обман зрения!🧐
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:40
Аппетиты у игрока и агента явно растут.
Гость
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