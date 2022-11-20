Защитник «Вероны» Гюнтер хочет перейти в ЦСКА или «Спартак»

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вчера, 10:06

Защитник «Вероны» хочет попробовать свои силы в Российской Премьер-Лиге.

По данным источника, немец, интерес к которому летом проявлял ЦСКА , готов принять предложения от клубов РПЛ . Защитник рассматривает вариант с переходом в ЦСКА или «Спартак», однако сейчас у него нет конкретных предложений от российских команд.

Кроме того, Гюнтер не хотел бы, чтобы его переход выглядел так, будто бы он бросил «Верону» в трудную минуту, потому что на данный момент «жёлто-синие» занимают последнее место в Серии А. «Верону» тренирует бывший футболист «Спартака» , что могло бы способствовать трансферу Гюнтера в Россию.