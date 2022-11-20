Защитник «Вероны» Гюнтер хочет перейти в ЦСКА или «Спартак»

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер хочет попробовать свои силы в Российской Премьер-Лиге.
По данным источника, немец, интерес к которому летом проявлял ЦСКА, готов принять предложения от клубов РПЛ. Защитник рассматривает вариант с переходом в ЦСКА или «Спартак», однако сейчас у него нет конкретных предложений от российских команд.
Кроме того, Гюнтер не хотел бы, чтобы его переход выглядел так, будто бы он бросил «Верону» в трудную минуту, потому что на данный момент «жёлто-синие» занимают последнее место в Серии А. «Верону» тренирует бывший футболист «Спартака» Сальваторе Боккетти, что могло бы способствовать трансферу Гюнтера в Россию.
Будь здрав.
Будь здрав.
В европах уже походу давно сообразили что нет Лиги с наилучшим коэффициентом по формуле "ничегонеделанье/зарплата" - мы впереди планеты всей...)))
В европах уже походу давно сообразили что нет Лиги с наилучшим коэффициентом по формуле "ничегонеделанье/зарплата" - мы впереди планеты всей...)))