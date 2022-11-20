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Защитник «Вероны» Гюнтер хочет перейти в ЦСКА или «Спартак»

вчера, 10:06

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер хочет попробовать свои силы в Российской Премьер-Лиге.

По данным источника, немец, интерес к которому летом проявлял ЦСКА, готов принять предложения от клубов РПЛ. Защитник рассматривает вариант с переходом в ЦСКА или «Спартак», однако сейчас у него нет конкретных предложений от российских команд.

Кроме того, Гюнтер не хотел бы, чтобы его переход выглядел так, будто бы он бросил «Верону» в трудную минуту, потому что на данный момент «жёлто-синие» занимают последнее место в Серии А. «Верону» тренирует бывший футболист «Спартака» Сальваторе Боккетти, что могло бы способствовать трансферу Гюнтера в Россию.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 05:21
В ЦСКА нужно 2 ЦЗ ещё, а то играют там Мозес и Баха - не цзшники
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:19
Спартаку защитники всегда нужны были...
dok66
dok66
вчера в 14:54
Что-то верится с трудом , что он будет востребован в топ клубах РПЛ . Тем более за 4.5 ляма .
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:46
Он наверное пошутил , ну а мы набросились.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 14:07
По такому принципу можно и Кокорина причислить к спартаковцам...
pomor45
pomor45
вчера в 13:59
Перезимовать в тепле хочется.
makkie
makkie
вчера в 13:58
Очередные утки, гадание на ромашке.
k4mzy2zmrw6v
k4mzy2zmrw6v
вчера в 12:48
В ЦСКА он бы не помешал!
lotsman
lotsman
вчера в 12:19
Хотел бы, но ни ЦСКА, ни Спартаку он не нужен.
rhskmz
rhskmz
вчера в 11:44
А почему не на Урал ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:43
Раз боккетти то пусть идёт в спартак, там будут рады подарку от бывшего спартача.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:35
Согласен, ставлю +++.
Будь здрав.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:16
Такое "добро" с помощ ью Боккети только в Спартак. В ЦСКА уже Фукс есть. Достаточно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:01
Звучит как : "Замучился я бегать....поеду ка я в РПЛ...в ЦСКА или Спартак"....

В европах уже походу давно сообразили что нет Лиги с наилучшим коэффициентом по формуле "ничегонеделанье/зарплата" - мы впереди планеты всей...)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:49
А с чего вдруг у него в этот мутный исторический момент всплыла тайная страсть к России??? 28 лет? Так если в аренду-то это ЦСКА,а если "куплять"-то "Спартак" самое то...
galem72
galem72
вчера в 10:20
Такой себе турок. В БВБ у Гюнтера не вышло, в Сарае тоже не получилось, а вот Италия ему подошла больше всего. Не думаю, что это такой товар, за которым нужно стоять в очереди.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:15
Давай к нам в ЦСКА, может чтото изменишь!
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