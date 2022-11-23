«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гвардиолой

Главный тренер «Манчестер Сити» подписал новый двухлетний контракт с клубом.

Соглашение рассчитано до 2025 года.

Наставник прокомментировал:

Я так рад остаться в «Манчестер Сити» ещё на два года. Не могу подобрать слова, чтобы отблагодарить всех в клубе за доверие. Мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть всё для того, чтобы делать свою работу как можно лучше. У меня всё еще есть ощущение, что вместе мы можем добиться большего, поэтому я хочу остаться и продолжать бороться за трофеи.