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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гвардиолой

вчера, 13:25

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подписал новый двухлетний контракт с клубом.

Соглашение рассчитано до 2025 года.

Наставник прокомментировал:

Я так рад остаться в «Манчестер Сити» ещё на два года. Не могу подобрать слова, чтобы отблагодарить всех в клубе за доверие. Мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть всё для того, чтобы делать свою работу как можно лучше. У меня всё еще есть ощущение, что вместе мы можем добиться большего, поэтому я хочу остаться и продолжать бороться за трофеи.

Председатель «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак также высказался:

Я рад, что путешествие Пепа в футбольном клубе «Манчестер Сити» продолжится. Он уже внёс очень большой вклад в успех и структуру этой организации. Он всё еще полон энергии, он голоден, амбициозен.

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гвардиолой

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:24
Ничего не добиться это с Баварией 5 раз подряд Бундеслигу выиграть.Что такое выиграть АПЛ спроси у Тухеля или Клоппа
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 17:21
Отличная команда,отличный стадион,отличное финансирование,отличные хозяева,которые не суются в работу главного тренера,сильнейшая и самая интересная лига в мире...Что еще надо тренеру?Ну разве что ЛЧ выиграть.Да даже если не выиграет,все равно весь мир каждую неделю смотрит АПЛ,которая такими темпами развития, лет через 10 будет интереснее и сильнее ЛЧ
Igo0rek
Igo0rek ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:31, ред.
Во-первых, Пеп выиграл с Сити четыре чемпионских титула в шести сезонах, в самой интенсивной лиге мира, вывел команду в финал ЛЧ, выиграл все внутренние трофеи, а некоторые не по одному и не по два раза. И это называется "ничего не добиваться? Это называется достижениями в кавычках? Смешно просто.
Во-вторых, нефтепродукты будут актуальны до тех пор, пока полностью не иссякнут. В перспективе нет даже предпосылки, чтобы нефть могли заменить во всех отраслях.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:19
А ему больше нигде и не будет интересно - тут есть Клопп, который как никто больше пукан ему чистил, воспитанный на свою голову Артета, Хау с Ньюкаслом теперь что-то может, истеричка Конте тоже котируется), и это не считая того, что каждый сезон условный Брентфорд из второй половины таблицы тоже даст проср@ться,.. что тут скажешь - АПЛ, романтика)
Elliada
Elliada
вчера в 14:52
Самая приятная новость дня. Взаимовыгодная сделка для обеих сторон. Дольше 4-х лет Пеп не задерживался в клубах, а в МС может 9 лет провести. Думаю, ему нравится клуб и игроки. В любом другом клубе он мог бы получать аналогичную зарплату, но уходить не собирается. Новых побед!
Elliada
Elliada ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:48
Симеоне самый высокооплачиваемый тренер в мире. У него зарплата в 2 раза больше, чем у Гвардиолы. Результаты Атлетико плачевные. Что-то не хотят его увольнять.

Гвардиола полностью отрабатывает свою зарплату.
Agamaga........
Agamaga........ ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:46
Нефть в мире не закончится пока будет жить Гвардиола))
Нефть всегда будет продаваться, ему нет достойной альтернативы, и переход на электро всего, что летит и катится придётся ждать лет через 50, может быть.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:38
Я мубарак Гвардиолу с продлением контракта!
Видно, что ему комфортно там. Нет того давления, что было в Барселоне. Второй раз облысеть не грозит ему!))
Пусть выиграют в этом сезоне ЛЧ.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Кудвараза (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:28
Если с него нет спроса за это, значит боссов Сити устраивает его работа. АПЛ, которую все хвалили за то, что она непредсказуема и там чемпионом может стать каждый, Пеп по сути сделал чемпионатом одной команды)
Вон Зидан 3 раза подряд взял лч, но что то я не вижу очередь за ним из желающих его подписать)
Гвардиола, это бренд, любой захочет его пригласить, без работы он не останется.
INGMAN
INGMAN
вчера в 14:05
    shlomo
    shlomo
    вчера в 14:00
    Поэтому сам Пеп никуда и не хочет уходить. Может ничего не добиваться, получать огромную зарплату и продлевать контракты. В любом другом клубе уже бы поперли его за такие "достижения"... Было бы интересно посмотреть его в других клубах и меньшим бюджнтом и чтобы у него получилось...

    Ну а так что, он будет продлевать пока нефть в мире не закончится.... вернее, пока нефть продаётся (не ровен час, нефть еще останется но она уже никому будет не нужна...).
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 13:58
    Правильное решение, зачем ломать то, что работает?
    Arineh
    Arineh
    вчера в 13:31
    Ман Сити правильно поступил
    Гость
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