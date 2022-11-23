«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гвардиолой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подписал новый двухлетний контракт с клубом.
Соглашение рассчитано до 2025 года.
Наставник прокомментировал:
Я так рад остаться в «Манчестер Сити» ещё на два года. Не могу подобрать слова, чтобы отблагодарить всех в клубе за доверие. Мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть всё для того, чтобы делать свою работу как можно лучше. У меня всё еще есть ощущение, что вместе мы можем добиться большего, поэтому я хочу остаться и продолжать бороться за трофеи.
Председатель «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак также высказался:
Я рад, что путешествие Пепа в футбольном клубе «Манчестер Сити» продолжится. Он уже внёс очень большой вклад в успех и структуру этой организации. Он всё еще полон энергии, он голоден, амбициозен.
Ну а так что, он будет продлевать пока нефть в мире не закончится.... вернее, пока нефть продаётся (не ровен час, нефть еще останется но она уже никому будет не нужна...).
Ну а так что, он будет продлевать пока нефть в мире не закончится.... вернее, пока нефть продаётся (не ровен час, нефть еще останется но она уже никому будет не нужна...).
Вон Зидан 3 раза подряд взял лч, но что то я не вижу очередь за ним из желающих его подписать)
Гвардиола, это бренд, любой захочет его пригласить, без работы он не останется.
Вон Зидан 3 раза подряд взял лч, но что то я не вижу очередь за ним из желающих его подписать)
Гвардиола, это бренд, любой захочет его пригласить, без работы он не останется.