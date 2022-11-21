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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

В ПСЖ высказались о возможном уходе Месси из клуба

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протон
протон
сегодня в 00:30
Куда он уйдет то?
Он только начал в свою форму приходить причем в отличную форму..
Отличный контракт, друг рядом (Неймар)
Года два может играть в Лиге1 на высоком уровне.
Он такой человек, как все мы поняли. Очень долго вливался в новую страну, город, атмосферу и в Париже он и останется, он не любит постоянно менять свою жизнь. Думаю, там и завершит карьеру, по крайней мере карьеру на высоком уровне.
Я понимаю как многие хотели бы увидеть Месси на Камп Ноу понимаешь, что и Барсе и Лео лучше чтобы он остался в ПСЖ.
alexgurzan
alexgurzan ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 23:01
Информация от администрации об изменениях была объявлена ещё 30 сентября в теге конкурса прогнозов.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:52
Очень непонятно, почему изменены условия конкурса после его окончания. В начале октябрьского конкурса прогнозов были прописаны призы для победителей - худи и футболки. Более того, эти призы были прописаны 30 октября в финальной группе напротив логинов каждого участника. А теперь оказывается, что в ноябре изменены условия конкурса октября. Эти действия, мягко говоря, неприличные. Грубо говорить хочется, но воздержусь.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:36
Он всем нужен, в отличии от Гешы... Но он решит сам...
амурец
амурец
вчера в 22:32
Он будет там сидеть до последнего, да и не нужен то он никому
alexgurzan
alexgurzan ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 22:14
За какие месяца?
alexgurzan
alexgurzan ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 22:10
Добрый вечер. С октября уже клубная атрибутика в призах вместо футболок.
Подозреваю, что просто октябрьский приз приехал раньше, а худи/футболки и др. отправлены сдеком, а там доставка дольше.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:01
Выиграл 2 худи, до сих пор не получил их. Спасибо.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:58
Если ещё накинут с десяток млн 💵 то на лет на 5 останется
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:48
Да никуда он не уйдёт.
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