В ПСЖ высказались о возможном уходе Месси из клуба

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал возможный уход нападающего Лионеля Месси из команды.
Он в нашей команде. Он футболист ПСЖ, и у него соглашение с нами.
У него контракт, в конце сезона будет виднее. Ему все нравится в Париже.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал возможный уход нападающего Лионеля Месси из команды.
Он в нашей команде. Он футболист ПСЖ, и у него соглашение с нами.
У него контракт, в конце сезона будет виднее. Ему все нравится в Париже.
Он только начал в свою форму приходить причем в отличную форму..
Отличный контракт, друг рядом (Неймар)
Года два может играть в Лиге1 на высоком уровне.
Он такой человек, как все мы поняли. Очень долго вливался в новую страну, город, атмосферу и в Париже он и останется, он не любит постоянно менять свою жизнь. Думаю, там и завершит карьеру, по крайней мере карьеру на высоком уровне.
Я понимаю как многие хотели бы увидеть Месси на Камп Ноу понимаешь, что и Барсе и Лео лучше чтобы он остался в ПСЖ.
Он только начал в свою форму приходить причем в отличную форму..
Отличный контракт, друг рядом (Неймар)
Года два может играть в Лиге1 на высоком уровне.
Он такой человек, как все мы поняли. Очень долго вливался в новую страну, город, атмосферу и в Париже он и останется, он не любит постоянно менять свою жизнь. Думаю, там и завершит карьеру, по крайней мере карьеру на высоком уровне.
Я понимаю как многие хотели бы увидеть Месси на Камп Ноу понимаешь, что и Барсе и Лео лучше чтобы он остался в ПСЖ.