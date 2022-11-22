В «Сочи» договорились о расторжении контракта с Гараниным

Руководство «Сочи» договорилось о расторжении контракта со старшим тренером команды Вадимом Гараниным.
В начале ноября сообщалось об увольнении Гаранина с поста главного тренера клуба, но бывший наставник ещё не покинул команду. На данный момент сочинцами руководит Александр Точилин.
По информации, договор будет расторгнут после матча Кубка России с «Торпедо» (23 ноября). По официальной версии, на игре с «автозаводцами» Гаранин будет отсутствовать из-за перебора жёлтых карточек.
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