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В «Сочи» договорились о расторжении контракта с Гараниным

вчера, 11:10

Руководство «Сочи» договорилось о расторжении контракта со старшим тренером команды Вадимом Гараниным.

В начале ноября сообщалось об увольнении Гаранина с поста главного тренера клуба, но бывший наставник ещё не покинул команду. На данный момент сочинцами руководит Александр Точилин.

По информации, договор будет расторгнут после матча Кубка России с «Торпедо» (23 ноября). По официальной версии, на игре с «автозаводцами» Гаранин будет отсутствовать из-за перебора жёлтых карточек.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:57
Наконец то решили расторгнуть контракт, а то кроме столовой, тренера ни где не видели. Подумали и поняли, что пока Гаранин их окончательно не объел - пора прощаться.
alexgurzan
alexgurzan ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 11:38
Вам и остальным, ещё выигравшим футболки и худи, отправлено сдеком, некоторым доходит быстрее, но ждёте не только вы, от ваших негодований и провокаций в теге, быстрее не приедет и повлиять на это у нас нет возможности.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:35
В Ваших правилах есть такой пункт: если пользователь в тройке победителей КП, он может выбрать худи, или футболку и VIP статус, так? Так вот, я выбрал худи.

В Ваших правилах нет такого пункта: если у пользователя есть 2 аккаунта, и эти 2 аккаунты в тройке победителей КП, он не получает свои призы.

Так в чем проблема?
Carl Lewis
Carl Lewis ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 11:30
Вы что, издеваетесь надо мной? Да я уже в который раз напоминаю, что мои 2 аккаунты - Carl Lewis и Gor Ter-Aristacessian в сентябре были в тройке победителей КП. И Вы это очень хорошо знаете, потому что я заполнил весь адрес где надо. Второй месяц заканчивается уже, как я выиграл в сентябре, до сих пор мои призы - 2 худи не получал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:27
Хорошо, что всё по человечески сделали...
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