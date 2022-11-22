«Спартак» потеряет лучшего левого защитника. Контракт согласован, «Фламенго» не хочет переплачивать

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сегодня, 21:49

«Красно-белые» могут получить 9 млн евро.

Помнится, как хорош был Айртон в системе «Спартака» Доменико Тедеско – на скорости врывался в финальную треть, устраивал забеги с игроками соперника и был важной частью команды, добывшей серебро РПЛ -2020/21. Правда, сказка для москвичей быстро закончилась – в клубе и так были проблемы с позицией правого защитника. А после того, как бразилец минувшей весной ушел во «Фламенго» на правах аренды, оголился и левый фланг.

После неудачной адаптации Рыбуса «красно-белые» снова занялись поиском усиления на эту позицию. И, видимо, Айртон им уже не поможет.

Добило судейство

Стоит начать с того, какие причины могли вынудить латераля покинуть столичный клуб. Политическая подоплека, разрешение приостанавливать контракты от ФИФА – это понятно. Но даже при этом Айртона в «Спартаке» все любили, он делал разницу и, по его же словам, сам был счастлив находиться в команде. Даже контракт продлил.

Однако супруга на тот момент владельца москвичей Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что на такое решение повлияла работа судейства:

Айртон недавно продлил контракт со «Спартаком». Его уход никак не входил в спортивную стратегию клуба, как и многое другое. А еще хочу отметить, что на этот отъезд повлияли как внефутбольные факторы, так и позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним» судьей Ивановым. Мелочей не бывает.

Дело в том, что в матче 22-го тура РПЛ против «Пари НН» защитник соперника Кирилл Гоцук прямыми шипами наступил Айртону на ногу. Бразильскому футболисту диагностировали контузию кости и мышц голени. Между тем арбитр встречи Сергей Иванов никак не наказал игрока нижегородцев. А позднее ЭСК РФС постановил, что в этом эпизоде Гоцук должен был быть удален с поля.

Хотя не стоит сбрасывать со счетов и другой фактор: Айртон – бразилец, а «Фламенго» там – довольно популярный клуб. Уже после завершения сделки 25-летний защитник заявил, что это его любимый клуб, играть за который – мечта. А в Латинской Америке своя иерархия команд, в рейтинге клубов КОНМЕБОЛ «Фламенго» — на четвертом месте и второй среди бразильских коллективов.

Появился шанс перейти на полноценной основе

Но даже при таком развитии событий «Спартаку» удалось договориться о сделке на выгодных для себя условиях – сообщалось, что «Фламенго» арендует Айртона до конца года. Соглашение содержало пункт об обязательном выкупе при достижении определенных условий (позднее говорили, что это участие игрока в 65% матчей за клуб до конца года). Сумма отступных, которые должны были получить в случае трансфера – 9 миллионов евро.

По ходу развития событий становилось понятно, что Айртон слишком сильно хочет остаться во «Фламенго» и не настроен возвращаться в «Спартак». Боссы бразильского коллектива при этом отмечали, что не хотят покупать латераля по заявленной в арендном соглашении цене. И вот сейчас появляются инсайды, что клуб ищет способы обойти пункт о фиксированной сумме отступных в 9 миллионов:

«Когда Айртон подписал контракт с „Фламенго“, там был пункт – если он проведет 60% игр до конца года, то обязательная сумма выкупа составит девять миллионов евро. Однако этого времени футболист на поле не провел – „Фламенго“ специально так делает, чтобы заплатить за трансфер меньше», — сообщает бразильский журналист Кае Мота.

«Красно-черные» согласны выплатить столичному коллективу 6,5 млн евро и уже направили предложение. Между тем условия личного контракта бразильцы и Айртон уже согласовали. Пока все идет к тому, что по окончании срока аренды 25-летний защитник все-таки будет выкуплен. Вопрос в стоимости.

Обострение ситуации

Насильно мил не будешь – вряд ли Айртон будет благодарен «Спартаку», если боссы москвичей не отпустят его в любимый клуб детства. Да и представители «красно-белых» в медиа не сказали своего решительного «нет» на слухи об уходе бразильского защитника.

Но стоит понимать и ситуацию с игроками обороны в клубе. Справа играет Даниил Денисов – ролевик, которому, несмотря на частые ошибки, доверяет Гильермо Абаскаль. При этом его функционал ограничивается скоростью и агрессивностью. Которая, порой играет и в минус. Мог бы вместо него выходить Даниил Хлусевич – он более надежен на своей половине и создает остроту на чужой, отвечает требованиям испанского тренера. Но, во-первых, это профильный хавбек, так что полноценным такое решение проблемы не назовешь. А во-вторых, ему приходится выходить слева.

Мацей Рыбус ужасно смотрелся в те единичные случаи, когда появлялся на поле – совершал детские ошибки, а все направление его карьере в «Спартаке» задали две желтые карточки за 11 секунд в 1-м туре против «Ахмата». Леону Классену Абаскаль не доверяет место в старте – вот и приходится Хлусевичу играть на левом фланге.

С таким положением дел москвичи как-то дошли до зимнего перерыва на втором месте в чемпионате. Но так продолжаться не может. Благо, боссы красно-белых это понимают. Сообщается, что в качестве усиления рассматривается кандидатура Габриэля Суазо – левый латераль играет за чилийский «Коло-Коло», засветился в сборной Чили. Transfermarkt, оценивает его рыночную стоимость в 2 миллиона евро – а из-за истечения действующего контракта с клубом игрок и вовсе может достаться «Спартаку» бесплатно.

Правда, уход Айртона – в любом случае ощутимая потеря. Даже если чилиец окажется в московской команде, болельщики еще нескоро забудут скорость и прыть бразильского латераля.