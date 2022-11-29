Петржела: «Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы сборной России на международной арене.
Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет. Чтобы победить на крупном турнире, нужно сначала выстроить систему развития молодых игроков, а потом дождаться момента, когда система начнет давать плоды.
В России очень плохо развит массовый и детский футбол. Для того чтобы построить систему с нуля, нужно лет 10. Потом еще 20-30 лет, чтобы выросли футболисты из этой системы. А сейчас Россия вообще изолирована от мирового футбола, это усложняет ситуацию.
Вот провели Чм 2018 года, построили стадионы новые, создали инфраструктуру. Казалось, что футбол в России пойдет вверх и будет прогресс. Но, увы.
Вот провели Чм 2018 года, построили стадионы новые, создали инфраструктуру. Казалось, что футбол в России пойдет вверх и будет прогресс. Но, увы.
И тут дело не в нации, уж что, а талантов в России хватает. Но пока процветает коррупция, кумоство, успехов в футболе (и в других видов спорта) нам точно не видать.
И тут дело не в нации, уж что, а талантов в России хватает. Но пока процветает коррупция, кумоство, успехов в футболе (и в других видов спорта) нам точно не видать.
что не так тут сказано?
что не так тут сказано?