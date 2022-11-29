Петржела: «Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет»

Бывший тренер «Зенита» оценил перспективы сборной России на международной арене.

Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет. Чтобы победить на крупном турнире, нужно сначала выстроить систему развития молодых игроков, а потом дождаться момента, когда система начнет давать плоды.

В России очень плохо развит массовый и детский футбол. Для того чтобы построить систему с нуля, нужно лет 10. Потом еще 20-30 лет, чтобы выросли футболисты из этой системы. А сейчас Россия вообще изолирована от мирового футбола, это усложняет ситуацию.