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Петржела: «Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет»

вчера, 21:30

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы сборной России на международной арене.

Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет. Чтобы победить на крупном турнире, нужно сначала выстроить систему развития молодых игроков, а потом дождаться момента, когда система начнет давать плоды.

В России очень плохо развит массовый и детский футбол. Для того чтобы построить систему с нуля, нужно лет 10. Потом еще 20-30 лет, чтобы выросли футболисты из этой системы. А сейчас Россия вообще изолирована от мирового футбола, это усложняет ситуацию.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:32
Ну, если положить руку на сердце, и убрать эмоции, а так же ложные иллюзии - Петржела в отношении РПЛ прав: ещё немного, при нынешнем уровне деградации чемпионата - и его прогноз реально сбудется.
Вот провели Чм 2018 года, построили стадионы новые, создали инфраструктуру. Казалось, что футбол в России пойдет вверх и будет прогресс. Но, увы.
протон
протон
сегодня в 01:29
А чемп, конечно, слабый, но все же не самый.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:14
Наверное потому что нашу сборную вряд ли допустят до чемпионатов мира🤣🤦‍♂️
ATG
ATG
сегодня в 00:53
Так можно сказать про 95% сборных стран. Че вы ведётесь на этот 41
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:31
Россия никогда не выиграет этот турнир, даже выигрыш Евро это нереально.
И тут дело не в нации, уж что, а талантов в России хватает. Но пока процветает коррупция, кумоство, успехов в футболе (и в других видов спорта) нам точно не видать.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 00:05
Петржела станет чемпионом мира по гаданию!
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:58
непонятна желчь в комментариях
что не так тут сказано?
ABir
ABir
вчера в 23:44
Петржела никогда не будет тренером чемпионов мира, Европы и европейских клубов, потому, как некудышный тренер
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 23:23
Чехия будет,России 100% не будет,прсмотри канал в ютубе,десятки тысяч селений,прселки вымерли в стране и вымирает,стоят дома,трактора даже,цеха итд а людей нет.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:21
И по хоккею тоже..
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 23:14
Как сказал бы Насреддин - тут либо Петржела ласты склеит, либо сборная России на 50-й год победит
zamsb
zamsb
вчера в 23:12
Есть такая поговорка:"Цыплят по осени считают". А г-н Петержела пусть даст свой прогноз по поводу чемпионства сборной Чехии.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Naherger (раскрыть)
вчера в 23:10
Орлов наверное звонит.
witynchik
witynchik
вчера в 23:09
Не в бровь, а в глаз
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
вчера в 23:00
всё!
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 22:54
А вы газеты с его родины когда последний раз читали?
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ lukarelli (раскрыть)
вчера в 22:53
Звучит как утверждение.
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:51
А что, не нравится?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:42
Я вообще не пойму зачем этому " таллерантному " дают площадку для высказываний его ослинных умозаключений...???
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Саня Утробин (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
Инглишмэн , ор Американ ситизен ?
pomor45
pomor45
вчера в 22:36
Это что-то вроде обещания Ходжи Насреддина шаху за 20 лет обучить ишака говорить, учитывая, что за это время или он, или шах, или ишак, а может и все трое, умрут. .
Саня Утробин
Саня Утробин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:32
world of tanks 👍
Ron09
Ron09
вчера в 22:31
Смело можно добавить 95 лет тк Бразилия, Испания, Франция, Англия, Германия всегда будут впереди да и у нас нет игроков, нет философии игры везде вход открытый только для своих.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:26
Уорд оф Танкс рулит , ЁПТА!!!
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 22:23
Зато в хоккей выиграем гораздо быстрее) А в футболе лет через 500 если только)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
СССР тоже был неплох: 1960 (Понедельник забил югославам); 1964 Испания; 1966 Англия; 1986 Мексика/ 1988 ФРГ с Лобановским так вообще блистали, а потом ... всё, кранты на веки вечные.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 22:17
50 лет по нынешним историческим меркам много сюрпризов приносит. За это время может и Чехия с карты мира исчезнуть. Гыгыгы
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:09
Не сказать чтобы неверное утверждение, но то всё же было другое государство, как и СССР, в том что касается футбола самой очевидной разницей является то сколько территория и сколько нынешних государств они включали в себя. А так вообще сборная Чехословакии по футболу была грозной силой, брала золото Евро, помимо прочего.
Arkadiy Neiland
Arkadiy Neiland
вчера в 22:08
Россия стопудово выиграет Чемпионат 1/6 территории (части) Мира - инфа 100%. Скорей всего она его и организует.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:08
Сразу понятно, что газпром не выплатил чеху зарплату за ноябрь.
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