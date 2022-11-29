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Президент ПСЖ: «Команды в Катаре играют в сумасшедшей атмосфере»

вчера, 12:39

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о чемпионате мира в Катаре, а также рассказал о будущем нападающего команды Килиана Мбаппе и высказался о проекте Суперлиги.

Это невероятно, что чемпионат мира проходит в Катаре. Турнир объединяет всех через разнообразие культур и языков, эпох и религий. В последнее время Марокко, Бельгия, Тунис, Саудовская Аравия, Катар и другие команды со всего мира играют в сумасшедшей атмосфере. Это фантастика. Все люди в Катаре очень гордятся тем, что пригласили людей со всего мира сюда. Здесь нет враждебной среды или проблем в обществе, как в Европе. Это тёплая и инклюзивная среда, это праздник для всех.

Правда ли, что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ?

Каждый месяц, каждую неделю и даже каждый день я должен отвечать на это. Он только что продлил свой контракт, мы все счастливы. Команда не проиграла ни одной игры в этом сезоне.

Есть ли будущее у Суперлиги?

Мне жаль инициаторов идеи об этом турнире, потому что они снова и снова показывают, что не понимают футбол и его экосистему. Футбол — это не юридический договор, это социальный договор. Футбол – это связующее звено между клубами и игроками, между игроками и болельщиками, между болельщиками и сообществами. Это никогда не изменится.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:55
ТОлько этого по ТВ не видно.Но охотно верю,что там сумасшедших много.
Супервайзер
Супервайзер ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 14:44
Аль Хелаифи катарец, попробовал бы он сказать что-нибудь плохое про чемпионат.
А так, до хрена на стадионах ряженых в футболках команд разных стран индюков.
Это со слов очевидцев.
Komitas
Komitas
вчера в 14:19
А что, это чемпионат мира. Вот бы и болельщики...
ДСА
ДСА
вчера в 14:12
В нормальных чемпионатах атмосфера всегда почти такая же.
drug01
drug01
вчера в 12:59
Трибуны заполнены, чемпионат набирают силу, ждём чудес на поле
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:48
Зачем ему уходить если он только что продлил свой контракт!
Гость
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