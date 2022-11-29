Президент ПСЖ: «Команды в Катаре играют в сумасшедшей атмосфере»

Президент ПСЖ поделился мнением о чемпионате мира в Катаре, а также рассказал о будущем нападающего команды и высказался о проекте Суперлиги.

Это невероятно, что чемпионат мира проходит в Катаре. Турнир объединяет всех через разнообразие культур и языков, эпох и религий. В последнее время Марокко, Бельгия, Тунис, Саудовская Аравия, Катар и другие команды со всего мира играют в сумасшедшей атмосфере. Это фантастика. Все люди в Катаре очень гордятся тем, что пригласили людей со всего мира сюда. Здесь нет враждебной среды или проблем в обществе, как в Европе. Это тёплая и инклюзивная среда, это праздник для всех.

Правда ли, что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ ?

Каждый месяц, каждую неделю и даже каждый день я должен отвечать на это. Он только что продлил свой контракт, мы все счастливы. Команда не проиграла ни одной игры в этом сезоне.

Есть ли будущее у Суперлиги?

Мне жаль инициаторов идеи об этом турнире, потому что они снова и снова показывают, что не понимают футбол и его экосистему. Футбол — это не юридический договор, это социальный договор. Футбол – это связующее звено между клубами и игроками, между игроками и болельщиками, между болельщиками и сообществами. Это никогда не изменится.