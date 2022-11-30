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Наумов: «Сильным качеством Ротенберга будет его независимость»

вчера, 07:28

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодежного футбола московского клуба.

Сильным качеством Ротенберга на этой должности будет его независимость. Возможно, у него пока нет опыта работы менеджером футбольного клуба, но от своих знакомых игроков, тренеров и сотрудников «Локо» не раз слышал, что Борис — очень трудолюбивый человек, с тягой к новым знаниям и явным управленческим потенциалом. А еще он очень любит футбол, иначе бы давно его бросил при своих возможностях. Не зря Семин давно говорил, что надо Ротенберга попробовать в роли менеджера «Локо».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:35
    YVG
    YVG
    вчера в 09:13
    Нет независимых людей. Локомотиву успехов!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 08:17
    Зато все от него будут зависеть.
    j6sjtd5g5zh5
    j6sjtd5g5zh5
    вчера в 07:47
    Время все покажет, нечего гадать...
    Adrian von Ziegler
    Adrian von Ziegler
    вчера в 07:47
    Локомотиву удачи. Пора показать, что в мире не только Зенит.
    Гость
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