Наумов: «Сильным качеством Ротенберга будет его независимость»

Бывший президент «Локомотива» прокомментировал назначение на должность директора департамента развития молодежного футбола московского клуба.

Сильным качеством Ротенберга на этой должности будет его независимость. Возможно, у него пока нет опыта работы менеджером футбольного клуба, но от своих знакомых игроков, тренеров и сотрудников «Локо» не раз слышал, что Борис — очень трудолюбивый человек, с тягой к новым знаниям и явным управленческим потенциалом. А еще он очень любит футбол, иначе бы давно его бросил при своих возможностях. Не зря Семин давно говорил, что надо Ротенберга попробовать в роли менеджера «Локо».