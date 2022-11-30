Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Червиченко: «Хочется надеяться, что веселые времена у „Локо“ позади»

вчера, 04:29

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на назначение Дмитрия Ульянова на должность спортивного директора «Локомотива».

Хочется надеяться, что веселые времена у «Локо» позади. Все-таки фееричная работа немцев, которые потратили десятки миллионов евро на трансферы, опустили команду из призовой тройки до борьбы за выживание в РПЛ, а теперь спокойно уехали к себе домой, подорвала возможности клуба. Люди, которые пришли сейчас в «Локомотив», способны навести порядок. Но работа им предстоит очень трудная.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тренер академии ЦСКА Гришин: «Данию жалко, там есть хорошие футболисты»
Вчера, 22:58
Канчельскис: «Нам лучше постараться остаться в Европе»
Вчера, 22:34
Радченко: «Я считаю, что Промес должен понести наказание»
Вчера, 22:17
Мостовой: «Выход Австралии из группы чемпионата мира — сенсация!»
Вчера, 21:21
Гаджиев — Родниной: «На последней игре „Зенита“ побывало 50 тысяч зрителей»
Вчера, 20:50
Губерниев: «У Салиховой был шанс прервать гегемонию „Зенита“»
Вчера, 19:53
Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 05:25
Наверное нужны кавычки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 04:36
Здесь непонятные слова про веселье. Кто Веселился и когда?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 