Червиченко: «Хочется надеяться, что веселые времена у „Локо“ позади»

Экс-президент «Спартака» отреагировал на назначение на должность спортивного директора «Локомотива».

Хочется надеяться, что веселые времена у «Локо» позади. Все-таки фееричная работа немцев, которые потратили десятки миллионов евро на трансферы, опустили команду из призовой тройки до борьбы за выживание в РПЛ , а теперь спокойно уехали к себе домой, подорвала возможности клуба. Люди, которые пришли сейчас в «Локомотив», способны навести порядок. Но работа им предстоит очень трудная.