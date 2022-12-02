Петржела: «Кержаков мог бы тренировать в Европе, а в РПЛ — тем более»

Экс-наставник «Зенита» высказался о тренерской карьере бывшего футболиста питерского клуба .

Я не знаю, почему Саша Кержаков все еще остается без работы, но это очень обидно. Возможно, у него плохой агент. Жаль, что сегодня Кержаков не тренирует футболистов. Такой молодой и умный специалист подошел бы любой стране, он мог бы тренировать в Европе, а в РПЛ — тем более. Надеюсь, скоро Саша возглавит какой-нибудь клуб, желаю ему удачи. Мне не хотелось бы, чтобы такой тренерский талант пропадал.