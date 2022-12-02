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Петржела: «Кержаков мог бы тренировать в Европе, а в РПЛ — тем более»

сегодня, 12:12

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о тренерской карьере бывшего футболиста питерского клуба Александра Кержакова.

Я не знаю, почему Саша Кержаков все еще остается без работы, но это очень обидно. Возможно, у него плохой агент. Жаль, что сегодня Кержаков не тренирует футболистов. Такой молодой и умный специалист подошел бы любой стране, он мог бы тренировать в Европе, а в РПЛ — тем более. Надеюсь, скоро Саша возглавит какой-нибудь клуб, желаю ему удачи. Мне не хотелось бы, чтобы такой тренерский талант пропадал.

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Mangur
Mangur
сегодня в 12:15
Стары предания нет новизны.
matrix333
matrix333
сегодня в 12:15
Надеюсь, Саша возглавит какой-нибудь клуб в РПЛ.
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