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Суарес: «Я не должен извиняться перед сборной Ганы»

сегодня, 08:52
ГанаЛоготип футбольный клуб Гана-:-Логотип футбольный клуб УругвайУругвай18:00 Не начался

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес ответил на вопрос журналиста об эпизоде, который произошёл в 1/4 финала чемпионата мира 2010 года против сборной Ганы, когда форварда вынес мяч из ворота руками на 120-й минуте встречи, за что был удалён, однако игрок Ганы не сумел реализовать пенальти, а уругвайцы вышли в полуфинал. Сегодня Уругваю снова предстоит сыграть против Ганы.

Я не буду извиняться перед Ганой. Я вынес мяч руками, но пенальти не реализовал игрок сборной Ганы, а не я. Может быть, я извинюсь, если травмирую игрока, но в той ситуации я получил красную карточку, судья назначил пенальти. Моей вины нет в промахе. Это было 12 лет назад. Это прошлое.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 12:04
Действительно, что извиняться, никого же не покусал)
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 11:50
Суарес хоть и неприятный человек но за это он не должен извиняться. За это нарушение его команда получила двойное наказание. Если бы судья не заметил и не удалил бы и не поставил пенальти то тогда да а тут он получил за своё нарушение. Извиняться должен Анри пенед Ирландие когда анри с помощью руки забил гол
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ред 10 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 11:27
Суарес легенда футбола, там просто не смогли забитт с игры ганцы, сильнее бить надо было
DEIVID_8358
DEIVID_8358
сегодня в 10:41
Всё верно. Он за это кк получил, а в ворота его команды назначили пенальти. Извиняться перед Ганой должен Гьян, который взялся его исполнять, не умея этого делать.
cska1948
cska1948 ответ SAMURАI (раскрыть)
сегодня в 10:06
Прочитайте мой пост от 10:03. В нём моя благодарность и вам.
cska1948
cska1948 ответ Dirty_Harry (раскрыть)
сегодня в 10:03
Спасибо за разъяснение. Но я это итак понял, а мой пост был адресован Соккеру, чтобы исправили ошибку.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:56
Гьян не реализовал пендаль, он наверно ему до сих пор в кошмаре снится
SAMURАI
SAMURАI ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:53
Суареса удалили,Гана пробила пенальти и не забила,после матча пробили пенки и Уругвай победил.
SAMURАI
SAMURАI
сегодня в 09:52
Он спас Уругвай,и првильно сделал.Он кого-то травмировал? Или сделал грубый подкат или драку учинил? Вальверде в матче с Атлетико намеренно сбил Морату без травмы,и его удалили,так Симеоне даже похлопал его по плечу со словами "Все правильно сделал".

За свою игру руками Суарес поплатился удалением,а игроки Ганы пробили пенальти,все честно.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:48
Он спасал Уругвай как мог, до последнего пусть и с нарушением правил за что и был наказан удалением! А как другие бы поступили на его месте? Наблюдали, как мяч пролетает мимо их головы в сетку, а их сборная после этого вылетает с ЧМ? Сомневаюсь! Суаресу абсолютно не за что извиняться. Это бред! Он сражался "до последнего патрона" за Уругвай и был прав! Ну а если Гану так задел тот "сейв" Суареса и последующий "несправедливый" вылет с ЧМ, то у неё есть прекрасная возможность сегодня отомстить своим обидчикам и восстановить справедливость честно на футбольном поле, но не просить каких-то нелепых извинений.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:32
"...однако игрок Ганы сумел реализовать пенальти..."

"...Я вынес мяч руками, но пенальти не реализовал игрок сборной Ганы, а не я..."
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Всё таки, игрок Ганы забил пенальти или нет?
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 09:22
Бред какой то,я зделал то,он сделал это!!!
112910415
112910415
сегодня в 09:21
прошлое, безусловно, прошлО ...
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:12
Он просто сыграл не по правилам, за что и был удален соответственно. Не человек же убил
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:11
На колени и зубы на полку !)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 09:06
Буду болеть сегодня за Уругвай.
Namuri
Namuri
сегодня в 09:05
Для кого-то не прошлое, Суарес!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:02
За то что не извенился, сегодня проиграете, удачи Гане!
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
Gahi больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 29. Поздравляем! Чемпионат мира 2022
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