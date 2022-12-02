Суарес: «Я не должен извиняться перед сборной Ганы»

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сегодня, 08:52

Нападающий сборной Уругвая ответил на вопрос журналиста об эпизоде, который произошёл в 1/4 финала чемпионата мира 2010 года против сборной Ганы, когда форварда вынес мяч из ворота руками на 120-й минуте встречи, за что был удалён, однако игрок Ганы не сумел реализовать пенальти, а уругвайцы вышли в полуфинал. Сегодня Уругваю снова предстоит сыграть против Ганы.