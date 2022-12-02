Суарес: «Я не должен извиняться перед сборной Ганы»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес ответил на вопрос журналиста об эпизоде, который произошёл в 1/4 финала чемпионата мира 2010 года против сборной Ганы, когда форварда вынес мяч из ворота руками на 120-й минуте встречи, за что был удалён, однако игрок Ганы не сумел реализовать пенальти, а уругвайцы вышли в полуфинал. Сегодня Уругваю снова предстоит сыграть против Ганы.
Я не буду извиняться перед Ганой. Я вынес мяч руками, но пенальти не реализовал игрок сборной Ганы, а не я. Может быть, я извинюсь, если травмирую игрока, но в той ситуации я получил красную карточку, судья назначил пенальти. Моей вины нет в промахе. Это было 12 лет назад. Это прошлое.
За свою игру руками Суарес поплатился удалением,а игроки Ганы пробили пенальти,все честно.
За свою игру руками Суарес поплатился удалением,а игроки Ганы пробили пенальти,все честно.