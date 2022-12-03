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Ребко хочет, чтобы в финале ЧМ встретились Месси и Роналду

вчера, 16:26

Экс-игрок «Спартака» Алексей Ребко порассуждал о проходящем ЧМ-22.

Разочаровала Германия, не просто, потому что они вылетели, сама команда показалась какой-то ненастоящей. Порадовали Япония – просто красавцы, показали дисциплину и характер. Также отмечу и Марокко, они смогли выйти из сильной группы с первого места.

Болеть буду за Аргентину, жаль, что они не смогут сыграть с Бразилией в финале, лично я бы хотел увидеть такой финал, но раз так сложилась сетка плей-офф, тогда хотел бы, чтобы аргентинцы встретились с Португалией в финале. Противостояние Месси и Роналду было бы красивым завершением турнира.

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Все комментарии
А. Ермолов
А. Ермолов
вчера в 21:47
Так и будет...
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:20
Мысль хорошая.. но время покажет..
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 17:16
Португальцы сильнее были в группе.Аргентинцы с обузой вообще ни о чем…
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:13
Вместе с Ребко пожелаю удачи Австралии в серии пенальти
Elliada
Elliada
вчера в 17:10
Если и дальше так будет, тогда возможно
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:07
Аргентина слишком слаба чтобы дойти до финала. Из группы еле вылезла. Да еще и гном пенальти не забевает и окончательно ее добьет.
matrix333
matrix333
вчера в 16:56
Месси возможно будет играть в финале, но Роналду нет.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:52
Месси да. Но ни в коем случае не КР!
shur
shur
вчера в 16:51
...с такой игрой можно побадаться только за бронзу ,многоуважаемым людям и на пенсию!!!
shlomo
shlomo
вчера в 16:35
Думаю, что этого не произойдет... Аргентина еще может попасть в Финал, а Португалия маловероятно
n22a3nx6dxpz
n22a3nx6dxpz
вчера в 16:35
Это будет супер но не получится
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