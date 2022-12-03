Ребко хочет, чтобы в финале ЧМ встретились Месси и Роналду

Экс-игрок «Спартака» порассуждал о проходящем ЧМ -22.

Разочаровала Германия, не просто, потому что они вылетели, сама команда показалась какой-то ненастоящей. Порадовали Япония – просто красавцы, показали дисциплину и характер. Также отмечу и Марокко, они смогли выйти из сильной группы с первого места.

Болеть буду за Аргентину, жаль, что они не смогут сыграть с Бразилией в финале, лично я бы хотел увидеть такой финал, но раз так сложилась сетка плей-офф, тогда хотел бы, чтобы аргентинцы встретились с Португалией в финале. Противостояние Месси и Роналду было бы красивым завершением турнира.