Черчесов не согласен, что «Зенит» — безоговорочный лидер РПЛ .

Главный тренер «Ференцвароша» оценил выступление «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ .

«Зенит» — безоговорочный лидер РПЛ ? Совершенно с вами не согласен! Точно так же говорят про «Ференцварош». Мы тоже идём с отрывом, но нет ни одного матча, где мы обыгрываем соперника, как говорится, пешком.

Надо понимать, что очки «Зениту» никто не подарил. И мы видим, что к концу турнира они, например, проиграли «Ахмату» и сыграли вничью с «Факелом». В Кубке России тоже несколько раз оступались. Так что это всё только кажется со стороны. Понятно, что потенциал большой, запас прочности тоже. Но на том же чемпионате мира вылетают команды вроде Дании, Бельгии, Германии — потенциальные претенденты на золото!