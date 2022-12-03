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Черчесов не согласен, что «Зенит» — безоговорочный лидер РПЛ

вчера, 15:16

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил выступление «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» — безоговорочный лидер РПЛ? Совершенно с вами не согласен! Точно так же говорят про «Ференцварош». Мы тоже идём с отрывом, но нет ни одного матча, где мы обыгрываем соперника, как говорится, пешком.

Надо понимать, что очки «Зениту» никто не подарил. И мы видим, что к концу турнира они, например, проиграли «Ахмату» и сыграли вничью с «Факелом». В Кубке России тоже несколько раз оступались. Так что это всё только кажется со стороны. Понятно, что потенциал большой, запас прочности тоже. Но на том же чемпионате мира вылетают команды вроде Дании, Бельгии, Германии — потенциальные претенденты на золото!

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:09
Черчесов не согласен, что «Зенит» — безоговорочный лидер РПЛ .
Ну конечно же лидер не Зенит, а ГАЗПРОМ !)
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:09
"Зенит" сейчас на первом месте, но есть и другие команды.Они тоже хотят выигрывать, поэтому бывает так, что сильные команды тоже проигрывают. Таков футбол. Поэтому, чтобы набирать очки, уходить в отрыв - надо хорошо играть, обыгрывать соперников!
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:52
Цыплят по осени считают.... а мы по весне будет посмотреть
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 15:48
Лидеры все кто ниже Зенита, а он чемпион. Гыгыгы
lotsman
lotsman
вчера в 15:41
Зенит возглавляет таблицу. А лидерами являются, как минимум, пять команд РПЛ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:22
Зенит - не лидер...
Дания - претендент на победу в ЧМ....

А мужик всего пару лет в европах...
Скоро и не такое наговорит..)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:20
Тут с усачом наконец можно согласиться.
Гость
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