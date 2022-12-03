Газзаев вступился за Александра Соболева, которого критикуют в СМИ

Бывший тренер сборной России вступился за нападающего «Спартака» .

Всё, что мы слышим, и всё, что мы читаем об Александре Соболеве — это лишь мнение. Истина в том, что Соболев является одним из лучших бомбардиров национального чемпионата, стартовым игроком «Спартака». Александр входит в состав и является одним из основных игроков национальной команды. Говорить можно что угодно. У каждой команды, у каждого игрока есть свои индивидуальные тактические функции, которые Соболев выполняет достаточно успешно. Что касается его технического оснащения, оно вполне устраивает команду «Спартак», которая сегодня борется с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ .