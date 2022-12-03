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Газзаев вступился за Александра Соболева, которого критикуют в СМИ

вчера, 15:38

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев вступился за нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Всё, что мы слышим, и всё, что мы читаем об Александре Соболеве — это лишь мнение. Истина в том, что Соболев является одним из лучших бомбардиров национального чемпионата, стартовым игроком «Спартака». Александр входит в состав и является одним из основных игроков национальной команды. Говорить можно что угодно. У каждой команды, у каждого игрока есть свои индивидуальные тактические функции, которые Соболев выполняет достаточно успешно. Что касается его технического оснащения, оно вполне устраивает команду «Спартак», которая сегодня борется с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 18:01
Многие в своих комментариях выдают желаемое за действительное. А истина, как известно, посредине.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:24
Правильно и по человечиски..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:06
Да все нормально в Соболе. Только периодами 63 наедает и тяжеловат становится
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 16:58
В СМИ всегда критикуют.
протон
протон
вчера в 16:56
Форвард от безысходности. Ничего особенного.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 16:27
Дельфин это максимум уровень Спартака. Лимит по своим рекордно забитым голам он исчерпал уже до конца сезона. Гыгыгы
Parma1972
Parma1972
вчера в 15:48
Здоровая критика нужна, дельфину тоже полезна, злее будет
ДСА
ДСА
вчера в 15:44
Успешные люди многим могут не нравиться.
Гость
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