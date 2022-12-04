Ван Дейк поделился мнением о продолжении карьеры Гакпо

Защитник сборной Нидерладов предполагает, что у не будет выбора между переходом в «Манчестер Юнайтед» или «Реал Мадрид»:

Находятся ли «Манчестер Юнайтед» и «Реал» на одном уровне? При всём уважении, но нет.

Куда перейдёт Гакпо? Я точно уверен, что совсем скоро он сделает следующий шаг в своей карьере. Чувствую, что это произойдёт рано или поздно, будь то зимой, летом или в следующем году, время покажет.

Он отличный парень, который много работает, очень талантлив и определённо в нём есть нечто большее. Мы так рады, что он так хорошо выступает за нас! Пусть это продолжится ещё очень долго.