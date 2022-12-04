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Ван Дейк поделился мнением о продолжении карьеры Гакпо

сегодня, 00:44

Защитник сборной Нидерладов Вирджил ван Дейк предполагает, что у Коди Гакпо не будет выбора между переходом в «Манчестер Юнайтед» или «Реал Мадрид»:

Находятся ли «Манчестер Юнайтед» и «Реал» на одном уровне? При всём уважении, но нет.

Куда перейдёт Гакпо? Я точно уверен, что совсем скоро он сделает следующий шаг в своей карьере. Чувствую, что это произойдёт рано или поздно, будь то зимой, летом или в следующем году, время покажет.

Он отличный парень, который много работает, очень талантлив и определённо в нём есть нечто большее. Мы так рады, что он так хорошо выступает за нас! Пусть это продолжится ещё очень долго.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:11
Для такого футболиста нужна стабильность, но время покажет на что способен Гакпо, чтобы удивить поклонников своего таланта. Удачи
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:19
Так-то сегодня не о нём надо было говорить
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:03
Как они любят "туману" в своих интервью напускать! Вроде много сказал но ничего конкретного! И мне кажется, что это было произнесено с довольно умной физиономией!
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