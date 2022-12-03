«Ливерпуль» заинтересован в подписании Амрабата

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вчера, 23:40

Полузащитник «Фиорентины» , находящийся сейчас в расположении сборной Марокко на чемпионате мира, попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Сообщается, что он может стать одним из игроков, на которых можно было бы нацелиться, чтобы помочь укрепить полузащиту «красных» либо в качестве альтернативы, либо в дополнение к Беллингхэму.