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«Ливерпуль» заинтересован в подписании Амрабата

вчера, 23:40

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, находящийся сейчас в расположении сборной Марокко на чемпионате мира, попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Сообщается, что он может стать одним из игроков, на которых можно было бы нацелиться, чтобы помочь укрепить полузащиту «красных» либо в качестве альтернативы, либо в дополнение к Беллингхэму.

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протон
протон
сегодня в 00:02
Таак, а контракт с Амрабатом так и не был продлен, а значит действует до 2024 (+ по слухам, возможность продления на год). Почему я не удивлен.
Типичное руководство Фиорентины:
- выгоняем Торрейру, объявляем Амрабата ключевым игроком, но контракт с ним не продлеваем;
- Амрабат плохо играет, но в состав марокканца упорно ставят;
- Софьян начал радовать болельщиков Фио, а также зажигать на ЧМ;
- Клуб крупнее хочет выкупить марокканца, тот готов уйти;
- Игрок уходит на невыгодных для клуба условиях, т.к. у него осталось 1-2 года контракта;
- Комиссо ноет об очередном предательстве.
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Все это уже не раз проходили с кьезами-влаховичами, но Комиссо и Праде жизнь ничему не учит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:00
После ЧМ многие попадут в топ клубы!
Гость
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