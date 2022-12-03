«Ливерпуль» заинтересован в подписании Амрабата

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, находящийся сейчас в расположении сборной Марокко на чемпионате мира, попал в сферу интересов «Ливерпуля».
Сообщается, что он может стать одним из игроков, на которых можно было бы нацелиться, чтобы помочь укрепить полузащиту «красных» либо в качестве альтернативы, либо в дополнение к Беллингхэму.
Типичное руководство Фиорентины:
- выгоняем Торрейру, объявляем Амрабата ключевым игроком, но контракт с ним не продлеваем;
- Амрабат плохо играет, но в состав марокканца упорно ставят;
- Софьян начал радовать болельщиков Фио, а также зажигать на ЧМ;
- Клуб крупнее хочет выкупить марокканца, тот готов уйти;
- Игрок уходит на невыгодных для клуба условиях, т.к. у него осталось 1-2 года контракта;
- Комиссо ноет об очередном предательстве.
------
Все это уже не раз проходили с кьезами-влаховичами, но Комиссо и Праде жизнь ничему не учит.
Типичное руководство Фиорентины:
- выгоняем Торрейру, объявляем Амрабата ключевым игроком, но контракт с ним не продлеваем;
- Амрабат плохо играет, но в состав марокканца упорно ставят;
- Софьян начал радовать болельщиков Фио, а также зажигать на ЧМ;
- Клуб крупнее хочет выкупить марокканца, тот готов уйти;
- Игрок уходит на невыгодных для клуба условиях, т.к. у него осталось 1-2 года контракта;
- Комиссо ноет об очередном предательстве.
------
Все это уже не раз проходили с кьезами-влаховичами, но Комиссо и Праде жизнь ничему не учит.