Дэвид мечтает о переходе в АПЛ

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид, по слухам, был связан с рядом клубов английской Премьер-Лиги:
Мне ничего не известно об их интересе ко мне.
Когда я нахожусь на чемпионате мира, я просто сосредоточен на том, чтобы наслаждаться моментом, а что будет после, я не знаю, это еще предстоит увидеть.
Любой игрок, который играет на чемпионате мира, независимо от результата, становится лучше, и это помогает вам расти.
АПЛ — лучшая лига в мире, и я думаю, что каждый игрок когда-нибудь захочет играть в ней.