Дэвид мечтает о переходе в АПЛ

Нападающий сборной Канады , по слухам, был связан с рядом клубов английской Премьер-Лиги:

Мне ничего не известно об их интересе ко мне.

Когда я нахожусь на чемпионате мира, я просто сосредоточен на том, чтобы наслаждаться моментом, а что будет после, я не знаю, это еще предстоит увидеть.

Любой игрок, который играет на чемпионате мира, независимо от результата, становится лучше, и это помогает вам расти.