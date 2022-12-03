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Дэвид мечтает о переходе в АПЛ

вчера, 22:10

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид, по слухам, был связан с рядом клубов английской Премьер-Лиги:

Мне ничего не известно об их интересе ко мне.

Когда я нахожусь на чемпионате мира, я просто сосредоточен на том, чтобы наслаждаться моментом, а что будет после, я не знаю, это еще предстоит увидеть.

Любой игрок, который играет на чемпионате мира, независимо от результата, становится лучше, и это помогает вам расти.

АПЛ — лучшая лига в мире, и я думаю, что каждый игрок когда-нибудь захочет играть в ней.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:39
Согласен что АПЛ лучшая лига и надо стремиться попасть туда
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