Ватцке рассказал о беседе с главным тренером сборной Германии Фликом

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд и вице-президент Немецкого футбольного союза прокомментировал разговор с главным тренером сборной Германии :

Расставание с Ханси вообще не обсуждалось ни до, ни во время разговора. Мы обсудили, что на чемпионате мира получилось, а что не получилось. Все было не так уж плохо, но в то же время недостаточно хорошо. Беседа была очень конструктивной, очень углубленной, царила очень хорошая атмосфера.

В конце концов мы четко заявили, что мы бы изменили некоторые вещи, но по-прежнему все движемся в одном направлении. Этот разговор дал мне надежду и силы.