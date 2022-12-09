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Ватцке рассказал о беседе с главным тренером сборной Германии Фликом

сегодня, 00:38

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд и вице-президент Немецкого футбольного союза Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал разговор с главным тренером сборной Германии Хансом-Дитером Фликом:

Расставание с Ханси вообще не обсуждалось ни до, ни во время разговора. Мы обсудили, что на чемпионате мира получилось, а что не получилось. Все было не так уж плохо, но в то же время недостаточно хорошо. Беседа была очень конструктивной, очень углубленной, царила очень хорошая атмосфера.

В конце концов мы четко заявили, что мы бы изменили некоторые вещи, но по-прежнему все движемся в одном направлении. Этот разговор дал мне надежду и силы.

Ранее стало известно, что Флик останется главным тренером сборной Германии.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:43
А что там рассуждалось наверняка мы не узнаем.
salleeh
salleeh
сегодня в 01:40
Слишком уж токсичная это сборная, вместе с её тренером.
Гость
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