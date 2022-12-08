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Скалони раскритиковал журналистов за информацию о травме де Пауля

вчера, 23:59
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина22:00 Не начался

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони раскритиковал журналистов за появившуюся в прессе информацию о состоянии полузащитника команды Родриго де Пауля.

СМИ сообщали о том, что футболист пропустил тренировку перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами.

Кто вам передал информацию о де Пауле? Ребята, вчера тренировка проходила в закрытом режиме. Я не знаю, мы с вами за Аргентину или за Нидерланды? Нас не интересует информация, которая выходит наружу. Мы должны научиться не обращать на неё внимания и улучшить атмосферу в сборной.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:27
Ктото из своих и слил инфу!
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