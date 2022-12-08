Скалони раскритиковал журналистов за информацию о травме де Пауля

Главный тренер сборной Аргентины раскритиковал журналистов за появившуюся в прессе информацию о состоянии полузащитника команды .

СМИ сообщали о том, что футболист пропустил тренировку перед матчем 1/4 финала ЧМ -2022 с Нидерландами.

Кто вам передал информацию о де Пауле? Ребята, вчера тренировка проходила в закрытом режиме. Я не знаю, мы с вами за Аргентину или за Нидерланды? Нас не интересует информация, которая выходит наружу. Мы должны научиться не обращать на неё внимания и улучшить атмосферу в сборной.