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Ковачич — о матче с Бразилией: «Постараемся сыграть в качественный футбол»

сегодня, 00:15
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб БразилияБразилия18:00 Не начался

Полузащитник «Челси» и сборной Хорватии Матео Ковачич рассказал о своих ожиданиях от игры 1/4 финала чемпионата мира в Катаре против Бразилии.

Да, нам предстоит сыграть важный матч, что нормально для четвертьфинала чемпионата мира. Соперник силен, они показывают отличный футбол. Мы хотим доказать, что тоже играем в отличный футбол, и постараться пробиться в полуфинал.

Я думаю, что на чемпионате мира нет такого понятия, как легкий соперник. Всегда будет тяжело, против кого бы ты ни играл. Мы испытали это на себе с командами Марокко, Бельгии, Канады и Японии. Япония провела классный матч и в целом турнир.

Все эти команды исключительны, и теперь нам предстоит встретиться с другой исключительной командой. Мы постараемся сыграть против них в качественный футбол. Формула для победы над Бразилией? На данный момент сложно сказать. У нас есть время проанализировать их, оценить их сильные и слабые стороны. Что нам нужно сделать сейчас, так это сосредоточиться на себе. Мы талантливая команда. Бразилия не слишком довольна, когда соперник владеет мячом, поэтому мы постараемся навязать им свой стиль игры. Мы будем атаковать и постараемся пройти дальше.

Матч состоится 9 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:23
Буду болеть за хорватов! Бразилию - домой!!!
Wolverhampton
Wolverhampton ответ bs53u595uhys (раскрыть)
сегодня в 04:52
Но они есть.
bs53u595uhys
bs53u595uhys
сегодня в 03:00
Шансов у хорватов всё-таки немного
Гость
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