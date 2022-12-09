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Арсен Венгер предложил идею реорганизации чемпионата мира

сегодня, 00:01

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился своей идеей реорганизации чемпионата мира.

Если мы хотим демократизировать футбол, нам придется поехать в страны Африки, где летом невозможно провести чемпионат мира. Мы видим это в Катаре, чемпионат мира зимой — это хорошая идея. У многих сборных не было достаточного количества времени на подготовку, но все команды подошли к этому турниру свежими, что далеко не всегда бывало в прошлом. Я помню, когда некоторые страны начинали чемпионат мира психологически уставшими.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:19
Летом у арабских, африканских сборных ЧМ выпадает на Рамадан, по-моему. По-моему есть проблема.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:21
Трезвые вещи говорит!
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