Арсен Венгер предложил идею реорганизации чемпионата мира

Бывший тренер лондонского «Арсенала» поделился своей идеей реорганизации чемпионата мира.

Если мы хотим демократизировать футбол, нам придется поехать в страны Африки, где летом невозможно провести чемпионат мира. Мы видим это в Катаре, чемпионат мира зимой — это хорошая идея. У многих сборных не было достаточного количества времени на подготовку, но все команды подошли к этому турниру свежими, что далеко не всегда бывало в прошлом. Я помню, когда некоторые страны начинали чемпионат мира психологически уставшими.