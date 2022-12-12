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Бышовец объяснил неудачи сборной Германии на чемпионатах мира

сегодня, 18:48

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о неудачах сборной Германии на последних чемпионатах мира.

Исторически немецкий футбол славились такими качествами, как активность, мобильность, скорость. Мы у них пытались это перенять, да и другие страны. Но в последнее время в Бундеслиге появилось много иностранных игроков. И количество натурализованных возросло. Поэтому молодым футболистам дают мало игрового времени. Сменился вектор развития.

Это не могло не сказаться на сборной Германии. Она не впервые оступается на чемпионатах мира за последние годы. На предыдущем чемпионате они не вышли из группы. На чемпионате Европы сыграли неудачно (Германия в 1/8 финала Евро-2020 проиграла Англии). Я думаю, инерция этого спада оказалась сильнее того, что смог предложить тренер сборной Германии Флик. Тем более что для него опыт работы в национальной команде — первый. Впереди у них, например, играл Мюллер. Но Мюллер это даже не Пепе, к формированию которого я приложил руку, позволю себе нескромное напоминание (Бышовец тренировал Пепе в португальском «Маритиму»). Хотя Пепе старше немца. Но он и обороняется, и в атаку успевает ходить, голы там забивает.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 20:00
Всем бы так "нестабильно" играть на ЧМ, как немцам. Посмотрите статистку, а потом говорите.
cska1948
cska1948
сегодня в 19:55
За всю историю своего существования сборная Германии восемнадцать раз участвовала в чемпионатах мира по футболу, и при этом четыре раза становилась чемпионом мира в 1954, 1974, 1990, и последний раз в 2014 году. Четыре раза сборная Германии занимала второе место в 1966, в 1982 годах, 1986 и в 1992 годах, и четыре раза третье место в 1934, в 1970, в 2006 и в 2010 годах.
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Но даже такой футбольной стране, как Германия легионеры, по признанию Бышовца, приносят вред. И только в России ТУПО надеются, что заграница нам поможет и в футболе тоже. ИДИОТИЗМ!
Вон, у англичан в АПЛ играет почти весь цвет мирового футбола, а какой от этого толк сборной Англии?
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:39
Германия никогда стабильно не играла, что на уровне сборных, что на уровне клубов. Поэтому это нормально что немцы не выходят из группы, вылетают в полуфинале и т.д. Даже в те времена, когда за Германию играли 90% настоящие немцы.
lotsman
lotsman
сегодня в 19:04
К следующему ЧМ они подготовят трансгендеров и им чемпионство отдадут.))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:50
Немцы уже совершенно не те . Второй подряд футбольный форум абсолютно провальный и это факт.
ghrgye2dvy9c
ghrgye2dvy9c
сегодня в 18:50
Неудачи преследуют Германию, потому что их тренирует не Бышовец.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:50
Слабый тренерский состав - основная причина.
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