Бышовец объяснил неудачи сборной Германии на чемпионатах мира

Бывший тренер сборной России высказался о неудачах сборной Германии на последних чемпионатах мира.

Исторически немецкий футбол славились такими качествами, как активность, мобильность, скорость. Мы у них пытались это перенять, да и другие страны. Но в последнее время в Бундеслиге появилось много иностранных игроков. И количество натурализованных возросло. Поэтому молодым футболистам дают мало игрового времени. Сменился вектор развития.

Это не могло не сказаться на сборной Германии. Она не впервые оступается на чемпионатах мира за последние годы. На предыдущем чемпионате они не вышли из группы. На чемпионате Европы сыграли неудачно (Германия в 1/8 финала Евро-2020 проиграла Англии). Я думаю, инерция этого спада оказалась сильнее того, что смог предложить тренер сборной Германии Флик. Тем более что для него опыт работы в национальной команде — первый. Впереди у них, например, играл Мюллер. Но Мюллер это даже не Пепе, к формированию которого я приложил руку, позволю себе нескромное напоминание (Бышовец тренировал Пепе в португальском «Маритиму»). Хотя Пепе старше немца. Но он и обороняется, и в атаку успевает ходить, голы там забивает.