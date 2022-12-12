Мостовой считает, что Каррера однозначно лучше Слуцкого

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «красно-белых» может возглавить «Рубин».

Я верю в то, что Каррера может возглавить «Рубин». В нашем футболе может произойти все что угодно. Не знаю, сможет ли Массимо ввести «Рубин» в РПЛ и сделать так, чтобы команда вернулась на былой уровень. В «Рубине» же был Слуцкий, но у него что-то ничего не получилось там. Но Каррера однозначно лучше Леонида Викторовича. Другое дело, что, когда Массимо ушел из «Спартака», он больше особо нигде не задержался.