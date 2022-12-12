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Мостовой считает, что Каррера однозначно лучше Слуцкого

сегодня, 18:10

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «красно-белых» Массимо Каррера может возглавить «Рубин».

Я верю в то, что Каррера может возглавить «Рубин». В нашем футболе может произойти все что угодно. Не знаю, сможет ли Массимо ввести «Рубин» в РПЛ и сделать так, чтобы команда вернулась на былой уровень. В «Рубине» же был Слуцкий, но у него что-то ничего не получилось там. Но Каррера однозначно лучше Леонида Викторовича. Другое дело, что, когда Массимо ушел из «Спартака», он больше особо нигде не задержался.

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Все комментарии
Тарас Б 1
Тарас Б 1
сегодня в 18:57
Любой лучше Слуцкого. Разве что, кроме Ганчарэнки
Любoмир
Любoмир
сегодня в 18:15
Ну понятие лучше - хуже у каждого свое. Да Леня не смог ничего (правда и состав у Рубина не ах какой). Если не утка про Массимо, то пусть пробует время для того чтобы вывести Рубин в вышку у него есть.
Гость
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