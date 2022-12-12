Экс-игрок «Зенита» оценил расклады сил в полуфинале чемпионата мира

Бывший игрок «Зенита» высказался о полуфинальных матчах чемпионата мира 2022.

После выхода Марокко в полуфинал я уже ничему не удивлюсь, все может произойти, но я думаю, что французы не допустят осечки. Они, конечно, столкнутся с проблемой, ведь Марокко практически не пропускает – крайне надежно играет в обороне. Нужно будет посмотреть на состав марокканцев – смогут ли выйти все основные футболисты, ведь при таких нагрузках игроки могут не успеть восстановиться, у них также пропустит игру форвард Чеддира, который получил красную карточку в матче с португальцами. На некоторых сайтах писали, что может и Зиеш не сыграть, посмотрим. У Франции будут проблемы, но свои мячи она забьет и в финал пройдет, как мне кажется.

Что касается Аргентины, то и у них будут проблемы, ведь в полуфиналах обычно мало забитых мячей. Часто доходит и до послематчевых пенальти. Скорее всего, Аргентина и Франция будут в финале. Но я симпатизирую хорватам, поэтому хотел бы увидеть финал Хорватия – Франция, но, конечно же, для общего интереса было бы зрелищнее посмотреть на противостояние аргентинцев и французов. А если в финале встретятся Хорватия и Марокко, то это будет фантастика.