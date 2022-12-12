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Бывший футболист «Локомотива» высказался о возможном переходе Пиняева

сегодня, 16:35

Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан «красно-зеленых».

Думаю, в «Локомотиве» хотят взять Пиняева с расчётом на перспективу. Но есть ли сейчас время на перспективы, когда надо выходить на другое место в чемпионате? Хорошая ли это ставка? Я не знаю. В плане решения задач этого сезона пока рановато.

Если на перспективу, то это, безусловно, хорошо. Надо понять, будет ли несколько опытных человек и пара молодых. Это будет одна история. Если брать только молодёжь, то не спасёшься.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:36
Такой игрок самим крыльями пригодится...
Гость
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