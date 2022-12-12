Геннадий Орлов сравнил нынешнего Месси и Марадону на ЧМ-1986

Известный комментатор поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии.

Выход сборной Хорватии в полуфинал — абсолютно не сенсация. Более того, я ожидаю, что хорваты достойно сыграют с Аргентиной. Пусть аргентинцы их боятся. Хорваты — очень опытные игроки. Они, мягко говоря, уже взрослые, но они соберутся. Я вижу это по концентрации Ловрена. В «Зените» он играл с ошибками — не добегал. Но за три месяца до чемпионата мира, он стал великолепно играть за «Зенит» и был лучшим в обороне. Сейчас Деян основной в сборной Хорватии. У них есть Модрич, Перишич, Брозович и еще ряд игроков высокого класса. В матче с Аргентиной шансы — 50 на 50. Все говорят про Месси. Но он ведь один! Да, есть Ди Мария, но это не тот Ди Мария, который был раньше.

Похож ли нынешний Месси на Марадону 1986 года? Я был на финальном матче чемпионата мира 1986 года в Мехико. Да и вообще весь турнир следил за Марадоной. Марадона был активнее и больше брал на себя. На фоне остальных он был энергичнее. Тогда у Аргентины была команда без выдающихся игроков рядом с лидером. Как и сейчас. А сегодня для успеха надо, чтобы было 2-3 выдающихся футболиста. Это очевидно. Я не вижу у аргентинцев выдающегося игрока, кроме Месси. Месси — их сила и слабость. Если его выключат из игры — что тогда?