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14000 полицейских будет мобилизовано во Франции перед финалом ЧМ-2022

вчера, 13:24
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Во Франции будут усилены меры безопасности перед финалом чемпионата мира в Катаре.

Полиция ожидает появления от 300000 до 600000 человек только на Елисейских полях, если сборная Франции станет чемпионом. В связи с этим, было мобилизовано 14000 полицейских и жандармов по всей стране.

Также планируется проверять прибывающих на поездах в столицу пассажиров. В воскресенье движение на Елисейских полях будет перекрыто.

К субботнему матчу за 3-е место ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко привлекут 12840 полицейских.

Для сравнения, во время полуфинала между Францией и Марокко было задействовано 10000 представителей силовых структур, из них 2200 — в Париже.

Финал чемпионата мира между Францией и Аргентиной пройдёт 18 декабря.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 15:17, ред.
Это не станет препятствием показать марокканцам кто во Франции хозяин
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:23
Погромов при любом исходе не избежать.
adekvat
adekvat
вчера в 14:15, ред.
Завтра в столице Марокко Париже будет жарко,
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:41
Полиция Франции ожидает большое количество людей в центре Парижа в случае победы своей команды.
А если Франция проиграет? Тут, пожалуй, и людей может быть больше, и беспорядков могут натворить немеряно. Так что меры предосторожности не лишние.
lotsman
lotsman
вчера в 13:41
Как к в*йне готовятся. Но действия фанатов не предсказуемы и эти 14000 против 600000, капля воды против лесного пожара.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:33
Если чтото и произойдёт, то это не очень то и поможет!
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 13:27
14000 полицейских будет мобилизовано во Франции перед финалом ЧМ-2022 - очень разумное решение.
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