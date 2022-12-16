14000 полицейских будет мобилизовано во Франции перед финалом ЧМ-2022

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вчера, 13:24

Во Франции будут усилены меры безопасности перед финалом чемпионата мира в Катаре.

Полиция ожидает появления от 300000 до 600000 человек только на Елисейских полях, если сборная Франции станет чемпионом. В связи с этим, было мобилизовано 14000 полицейских и жандармов по всей стране.

Также планируется проверять прибывающих на поездах в столицу пассажиров. В воскресенье движение на Елисейских полях будет перекрыто.

К субботнему матчу за 3-е место ЧМ -2022 между Хорватией и Марокко привлекут 12840 полицейских.

Для сравнения, во время полуфинала между Францией и Марокко было задействовано 10000 представителей силовых структур, из них 2200 — в Париже.

Финал чемпионата мира между Францией и Аргентиной пройдёт 18 декабря.