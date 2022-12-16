14000 полицейских будет мобилизовано во Франции перед финалом ЧМ-2022

Во Франции будут усилены меры безопасности перед финалом чемпионата мира в Катаре.
Полиция ожидает появления от 300000 до 600000 человек только на Елисейских полях, если сборная Франции станет чемпионом. В связи с этим, было мобилизовано 14000 полицейских и жандармов по всей стране.
Также планируется проверять прибывающих на поездах в столицу пассажиров. В воскресенье движение на Елисейских полях будет перекрыто.
К субботнему матчу за 3-е место ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко привлекут 12840 полицейских.
Для сравнения, во время полуфинала между Францией и Марокко было задействовано 10000 представителей силовых структур, из них 2200 — в Париже.
Финал чемпионата мира между Францией и Аргентиной пройдёт 18 декабря.
А если Франция проиграет? Тут, пожалуй, и людей может быть больше, и беспорядков могут натворить немеряно. Так что меры предосторожности не лишние.
А если Франция проиграет? Тут, пожалуй, и людей может быть больше, и беспорядков могут натворить немеряно. Так что меры предосторожности не лишние.