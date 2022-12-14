Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун и бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко в данный момент находятся в Катаре.
Они были замечены на корте отеля Al Messila, A Luxury Collection Resort & Spa в Дохе. В этом отеле во время ЧМ-2022 проживает сборная Франции.
Матч Франция — Марокко пройдёт сегодня, 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Агент "нольтрофеич" отчитывается перед "хозяином" о проделанной работе с 2004 по 2022 год.
Деятельность признана удовлетворительной, несмотря на непредвиденный сбой в 2017 году. С основной задачей справился.
Агент "нольтрофеич" отчитывается перед "хозяином" о проделанной работе с 2004 по 2022 год.
Деятельность признана удовлетворительной, несмотря на непредвиденный сбой в 2017 году. С основной задачей справился.
Хорошо жить- второй.
Хорошо жить- второй.