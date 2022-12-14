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Федун и Мутко сыграли в теннис на корте отеля, где живёт сборная Франции

вчера, 20:16

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун и бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко в данный момент находятся в Катаре.

Они были замечены на корте отеля Al Messila, A Luxury Collection Resort & Spa в Дохе. В этом отеле во время ЧМ-2022 проживает сборная Франции.

Матч Франция — Марокко пройдёт сегодня, 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Федун и Мутко сыграли в теннис на корте отеля, где живёт сборная Франции

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:48
Играли кстати в Падлл теннис) 57-теннис - это что то новенькое, конечно
Сп62
Сп62
вчера в 22:34
Всё в трудах, в заботах. Надо ж когда-то отдохнуть.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:51
Тайная встреча под прикрытием.
Агент "нольтрофеич" отчитывается перед "хозяином" о проделанной работе с 2004 по 2022 год.
Деятельность признана удовлетворительной, несмотря на непредвиденный сбой в 2017 году. С основной задачей справился.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:37
Жить хорошо-первый.
Хорошо жить- второй.
Futurista
Futurista
вчера в 20:20
yf3qu7z5dbrk
yf3qu7z5dbrk
вчера в 20:20
Вот какие гости пожаловали...
Гость
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