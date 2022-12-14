Федун и Мутко сыграли в теннис на корте отеля, где живёт сборная Франции

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вчера, 20:16

Экс-владелец московского «Спартака» и бывший президент Российского футбольного союза в данный момент находятся в Катаре.

Они были замечены на корте отеля Al Messila, A Luxury Collection Resort & Spa в Дохе. В этом отеле во время ЧМ -2022 проживает сборная Франции.

Матч Франция — Марокко пройдёт сегодня, 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.