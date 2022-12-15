Мбаппе после матча утешал игрока сборной Марокко Хакими и надел его майку

Сборная Франции обыграла Марокко в 1/2 финала ЧМ-2022 (2:0) и стала вторым финалистом чемпионата мира в Катаре.
После матча нападающий французской команды Килиан Мбаппе утешал партнёра по ПСЖ — марокканца Ашрафа Хакими. Также форвард праздновал победу в майке своего друга.
Финальный матч ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной пройдёт 18 декабря. Марокканцы днём ранее поборются за бронзовые медали с Хорватией в матче за 3-е место.
Желаю стать чемпионом мира, "черепашка"!
Желаю стать чемпионом мира, "черепашка"!