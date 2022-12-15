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Мбаппе после матча утешал игрока сборной Марокко Хакими и надел его майку

сегодня, 00:37
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Сборная Франции обыграла Марокко в 1/2 финала ЧМ-2022 (2:0) и стала вторым финалистом чемпионата мира в Катаре.

После матча нападающий французской команды Килиан Мбаппе утешал партнёра по ПСЖ — марокканца Ашрафа Хакими. Также форвард праздновал победу в майке своего друга.

Финальный матч ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной пройдёт 18 декабря. Марокканцы днём ранее поборются за бронзовые медали с Хорватией в матче за 3-е место.

Мбаппе после матча утешал игрока сборной Марокко Хакими и надел его майку Мбаппе после матча утешал игрока сборной Марокко Хакими и надел его майку

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:40
По-братски)))
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 00:55
Они даже в какой то рекламе вместе снимались
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:49
Красиво и без пафоса...
протон
протон
сегодня в 00:38
Мбаппе - лучший! Начтоящий мужик с искренней улыбкой)
Желаю стать чемпионом мира, "черепашка"!
Гость
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