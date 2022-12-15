Мбаппе после матча утешал игрока сборной Марокко Хакими и надел его майку

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сегодня, 00:37

Сборная Франции обыграла Марокко в 1/2 финала ЧМ -2022 (2:0) и стала вторым финалистом чемпионата мира в Катаре.

После матча нападающий французской команды утешал партнёра по ПСЖ — марокканца . Также форвард праздновал победу в майке своего друга.