Хорватия и Марокко сыграют в матче за 3-е место на ЧМ-2022

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сегодня, 00:14

Стало известно, кто сыграет в матче за 3-е место на ЧМ -2022.

Сборная Хорватии проиграла Аргентине (0:3), а команда Марокко уступила Франции (0:2) в 1/2 финала турнира.

Хорватия и Марокко встретятся в поединке за бронзовые медали. Матч пройдёт 17 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.