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Хорватия и Марокко сыграют в матче за 3-е место на ЧМ-2022

сегодня, 00:14
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб МароккоМарокко17.12.2022 в 18:00 Не начался

Стало известно, кто сыграет в матче за 3-е место на ЧМ-2022.

Сборная Хорватии проиграла Аргентине (0:3), а команда Марокко уступила Франции (0:2) в 1/2 финала турнира.

Хорватия и Марокко встретятся в поединке за бронзовые медали. Матч пройдёт 17 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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протон
протон
сегодня в 00:27
Две самые закрытые команды чемпионата в никому не нужной игре. Что те, 3-е место не заслужили, что другие. По идее, с такой поддержкой трибун Марокко крошечную Хорватию должны обыграть - у тех силы ещё с Аргентиной кончились.
Забавно, что на прошлом ЧМ тоже в матче за бронзу играли команды, которые уже играли друг против друга на групповом этапе.

И так же как и четыре года назад в группе бельгийцы и англичане 0:0 сыграли, так и сейчас Хорватия и Марокко по нулям играли на групповом этапе.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:18
Ни у тех, ни у других нет шансов. Месси возьмет все места с первого по третье!
Гость
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