Хорватия и Марокко сыграют в матче за 3-е место на ЧМ-2022

Стало известно, кто сыграет в матче за 3-е место на ЧМ-2022.
Сборная Хорватии проиграла Аргентине (0:3), а команда Марокко уступила Франции (0:2) в 1/2 финала турнира.
Хорватия и Марокко встретятся в поединке за бронзовые медали. Матч пройдёт 17 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.
Забавно, что на прошлом ЧМ тоже в матче за бронзу играли команды, которые уже играли друг против друга на групповом этапе.
И так же как и четыре года назад в группе бельгийцы и англичане 0:0 сыграли, так и сейчас Хорватия и Марокко по нулям играли на групповом этапе.
Забавно, что на прошлом ЧМ тоже в матче за бронзу играли команды, которые уже играли друг против друга на групповом этапе.
И так же как и четыре года назад в группе бельгийцы и англичане 0:0 сыграли, так и сейчас Хорватия и Марокко по нулям играли на групповом этапе.