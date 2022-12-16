Жаба и Кангва могут усилить «Крылья Советов».

Экс-нападающий ПАОКа Лео Жаба и полузащитник «Црвены Звезды» Кингс Кангва могут перейти в «Крылья Советов», самарцам предложили услуги игроков.
У футболистов уже есть опыт выступления в РПЛ: Жаба играл в «Ахмате», а Кангва в тульском «Арсенале». За Кангва могут запросить 1,2 млн евро.
Самарцы занимают 11-е место в РПЛ (20 очков).
Незнаю откуда берутся такие инсайды , но что-то очень и очень мало верится в такие переходы . Во первых Кингс Кангва довольно уверенно смотрится в Црвена Звезды и является неотъемлемой частью команды. И мало того клуб постоянной играет в еврокубках, что совсем не мало важно . И наврядли он сам изъявил бы желание переходить в российский футбол, да ещё и в клуб который сейчас является средним клубом РПЛ . А вот Леонардо Лима , наврядли вообще интересен главному тренеру Крылышек Игорю Осинькину . В итоге на мой субъективный взгляд, эти переходы наврядли состоятся и в серьез относится к этой новости не нужно. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Незнаю откуда берутся такие инсайды , но что-то очень и очень мало верится в такие переходы . Во первых Кингс Кангва довольно уверенно смотрится в Црвена Звезды и является неотъемлемой частью команды. И мало того клуб постоянной играет в еврокубках, что совсем не мало важно . И наврядли он сам изъявил бы желание переходить в российский футбол, да ещё и в клуб который сейчас является средним клубом РПЛ . А вот Леонардо Лима , наврядли вообще интересен главному тренеру Крылышек Игорю Осинькину . В итоге на мой субъективный взгляд, эти переходы наврядли состоятся и в серьез относится к этой новости не нужно. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.