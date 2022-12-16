Жаба и Кангва могут усилить «Крылья Советов».

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вчера, 22:59

Экс-нападающий ПАОКа и полузащитник «Црвены Звезды» могут перейти в «Крылья Советов», самарцам предложили услуги игроков.

У футболистов уже есть опыт выступления в РПЛ : Жаба играл в «Ахмате», а Кангва в тульском «Арсенале». За Кангва могут запросить 1,2 млн евро.