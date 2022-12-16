«Локомотив» заплатит за игроков «Крыльев Советов» около 700 млн рублей

1671182958

вчера, 12:29

«Локомотиву» придётся заплатить за переход полузащитников «Крыльев Советов» и примерно 700 млн рублей (более 10 млн евро).

Ранее появилась информация о том, что «железнодорожники» заплатят самарцам 400 млн рублей, а конкретно за Пиняева сверху будет выплачено 60 млн в качестве подписного бонуса для футболиста и столько же — агентской комиссии.

Как сообщает источник, информация не совсем соответствует действительности. За Пиняева москвичи правда заплатят 200 млн отступных и 60 млн подписного бонуса игроку, а агенты получат около 140 млн. За Глушенкова, кроме 200 млн рублей отступных, будут выплачены 50 млн футболисту в качестве подписного бонуса, а также 50 млн — агентам. В сумме «Локомотив» потратит на переход двоих игроков порядка 700 млн рублей (более 10 млн евро).

Также не соответствует действительности информация о том, что отступные за трансферы будут выплачены в рассрочку. Согласно договорам, московский клуб обязан будет заплатить полную сумму выкупа в течение месяца после подписания трансферного листа. Возможно, сделка будет официально оформлена уже в январе.