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«Локомотив» заплатит за игроков «Крыльев Советов» около 700 млн рублей

вчера, 12:29

«Локомотиву» придётся заплатить за переход полузащитников «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова примерно 700 млн рублей (более 10 млн евро).

Ранее появилась информация о том, что «железнодорожники» заплатят самарцам 400 млн рублей, а конкретно за Пиняева сверху будет выплачено 60 млн в качестве подписного бонуса для футболиста и столько же — агентской комиссии.

Как сообщает источник, информация не совсем соответствует действительности. За Пиняева москвичи правда заплатят 200 млн отступных и 60 млн подписного бонуса игроку, а агенты получат около 140 млн. За Глушенкова, кроме 200 млн рублей отступных, будут выплачены 50 млн футболисту в качестве подписного бонуса, а также 50 млн — агентам. В сумме «Локомотив» потратит на переход двоих игроков порядка 700 млн рублей (более 10 млн евро).

Также не соответствует действительности информация о том, что отступные за трансферы будут выплачены в рассрочку. Согласно договорам, московский клуб обязан будет заплатить полную сумму выкупа в течение месяца после подписания трансферного листа. Возможно, сделка будет официально оформлена уже в январе.

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Все комментарии
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
сегодня в 10:38
Ничего нового, Цены на жд билеты растут, и ешё вырастут.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 15:12
Локомотив решил Зенит обойти по растратам
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 15:10
Пир во время чумы
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 15:09
Пиняев это который играет в финале ЧМ в Катаре?
доктоР7
доктоР7
вчера в 14:58
Жаль что такой клуб, как нынешний Локомотив их покупает. Глушенков - пёс с ним, а Пиняев может в начале карьеры попасть в болото. В целом, Локо - норм клуб, всë таки 30 лет на виду, но переходить в него в его нынешнем состоянии - неоправданный риск для молодого футболëра.
Spartak_56
Spartak_56
вчера в 14:41
хочу чтоб локо вылетел в 1 лигу и очистился
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 14:37
агенты получают больше чем игрок и клуб ) Россия... топовые игроки, топовый чемпионат, чтобы такие деньги отдавать агентам...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:24
На Локомотив не похоже: так сорить деньгами.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 13:57, ред.
Глушенков давно наиграл чтобы подписать контракт с большим клубом, а вот за Пиняева обидно, что переходит в локомотив, а не в Спартак...конечно если верить слухам про бегство Камано и Изидора из локо, то Пиняев может стать с ходу игроком основы железнодорожников ( уж тренер молодёжки знает все его сильные качества) денег как мы видим босы из ржд не пожалели и в пердь похоже не собираются, за крылья советов становится тревожно, как и писал осенью в Самаре стартовала "чёрная пятница" и крылья советов теряют своих лидеров: Глушенков, Пиняев в локомотив, Коваленко в сочи ( парень тоже с явным талантом и снова Спартак проспал вспышку...правда с ним было бы ещё сложнее, так как сочинцам он и принадлежал, поговаривают Бердыев настоял на возвращение Коваленко в сочи уже этой зимой) ждём что с защитником решится, хотелось бы чтобы договорились с мексиканцем ( в Спартак имею ввиду), чилиец слишком маловат для центрального защитника ( 182 см рост)
makkie
makkie
вчера в 13:35
10 млн евро... солидная сумма за двоих игроков!
Могут заиграть, а могут оказаться такими же, как Тикнизян и Марадишвили, за которых Локо выкинул 12 млн, а дивидендов не получил - одни расстройства.
Djebrael
Djebrael
вчера в 12:47
Больше всего умиляет "а также 140 и 50 млн — агентам соответственно"....и чЁ я не футбольный агент... сделал один такой переход и до пенсии можно курить бамбук...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:45, ред.
Было 400 , сейчас уже кто-то придумал 700 , а в итоге ???
Кто следующий инсайд подкинет , знатоки ??!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:32
Вот ведь, придётся деньги платить. За даром не получилось...
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