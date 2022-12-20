Агент Панченко работает над трансфером Сычевого в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» предлагают нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому контракт на улучшенных условиях.
Ранее сообщалось о том, что самарцы готовы выкупить игрока у уральского клуба.
По информации источника, над этим трансфером работает агент Виктор Панченко. Именно он советует Сычевому перейти в «Крылья», за что сам получит агентскую комиссию. Самарский клуб предлагает форварду контракт на 3,5 года и увеличение зарплаты примерно в два раза — с 2 до 4 млн рублей в месяц, а также подъёмные в размере 35 млн. Футболист близок к тому, чтобы согласиться на переход.
Мне просто непонятно, зачем уходить из клуба где у тебя всё началось нормально и продолжается лучше, в Оренбург то он не сразу пришёл, он ещё за Иртыш поиграл, увидели в нём отличного игрока, хотя клуб из 2 лиги, и в Оренбурге он постепенно поднимался! На мой непрофессиональный взгляд, Сычёвому не стоит пока за журавлём в небе тянуться. Время не пришло ещё. Пусть кормит и оберегает свою синицу в руках.
Пи.Си. И еще маленький совет - лучше быть Иван Иванычем в деревне, чем Ванькой в городе.
Мне просто непонятно, зачем уходить из клуба где у тебя всё началось нормально и продолжается лучше, в Оренбург то он не сразу пришёл, он ещё за Иртыш поиграл, увидели в нём отличного игрока, хотя клуб из 2 лиги, и в Оренбурге он постепенно поднимался! На мой непрофессиональный взгляд, Сычёвому не стоит пока за журавлём в небе тянуться. Время не пришло ещё. Пусть кормит и оберегает свою синицу в руках.
Пи.Си. И еще маленький совет - лучше быть Иван Иванычем в деревне, чем Ванькой в городе.