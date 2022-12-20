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Агент Панченко работает над трансфером Сычевого в «Крылья Советов»

вчера, 18:07

«Крылья Советов» предлагают нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому контракт на улучшенных условиях.

Ранее сообщалось о том, что самарцы готовы выкупить игрока у уральского клуба.

По информации источника, над этим трансфером работает агент Виктор Панченко. Именно он советует Сычевому перейти в «Крылья», за что сам получит агентскую комиссию. Самарский клуб предлагает форварду контракт на 3,5 года и увеличение зарплаты примерно в два раза — с 2 до 4 млн рублей в месяц, а также подъёмные в размере 35 млн. Футболист близок к тому, чтобы согласиться на переход.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:01
Намечается "трансфер века"!
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:26, ред.
Как-то некрасиво все получается, то есть агент "ОЧЕНЬ" захотел заработать и поэтому начал телодвижения, и все предыдущие разговоры о том что Сычевой доиграет до конца сезоне можно засунуть в .... а где спортивная справедливость или деньги все же определяющая составляющая???... очень жаль если Владимир "поведется" на деньги и футбол станет на второй план. Ну как говорится уже не в первый раз "обкрадывают" Оренбург как с тренерами, так и с игроками... ничего переживём.

Мне просто непонятно, зачем уходить из клуба где у тебя всё началось нормально и продолжается лучше, в Оренбург то он не сразу пришёл, он ещё за Иртыш поиграл, увидели в нём отличного игрока, хотя клуб из 2 лиги, и в Оренбурге он постепенно поднимался! На мой непрофессиональный взгляд, Сычёвому не стоит пока за журавлём в небе тянуться. Время не пришло ещё. Пусть кормит и оберегает свою синицу в руках.

Пи.Си. И еще маленький совет - лучше быть Иван Иванычем в деревне, чем Ванькой в городе.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:26
Ротация - дело Хорошее..
monah-10
monah-10
вчера в 18:22
Т. е получается с подъемными два раза зарплату за сезон получит, кто же не согласится.
Гость
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