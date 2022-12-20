Агент Панченко работает над трансфером Сычевого в «Крылья Советов»

1671548874

вчера, 18:07

«Крылья Советов» предлагают нападающему «Оренбурга» контракт на улучшенных условиях.

Ранее сообщалось о том, что самарцы готовы выкупить игрока у уральского клуба.

По информации источника, над этим трансфером работает агент Виктор Панченко. Именно он советует Сычевому перейти в «Крылья», за что сам получит агентскую комиссию. Самарский клуб предлагает форварду контракт на 3,5 года и увеличение зарплаты примерно в два раза — с 2 до 4 млн рублей в месяц, а также подъёмные в размере 35 млн. Футболист близок к тому, чтобы согласиться на переход.