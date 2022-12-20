Агент Самошникова подтвердил, что защитник близок к переходу в «Локомотив»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, прокомментировал слухи, что его клиент может перейти в «Локомотив».
Да, действительно, Самошников близок к переходу в «Локомотив». Сторона обращалась, мы контактировали.
Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, прокомментировал слухи, что его клиент может перейти в «Локомотив».
Да, действительно, Самошников близок к переходу в «Локомотив». Сторона обращалась, мы контактировали.
Ну и ещё год назад точно бы не уложились в 1 миллион за него, он тогда был кандидатом номер 1 в сборную на место лз.
Ну и ещё год назад точно бы не уложились в 1 миллион за него, он тогда был кандидатом номер 1 в сборную на место лз.