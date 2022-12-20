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Агент Самошникова подтвердил, что защитник близок к переходу в «Локомотив»

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протон
протон
вчера в 21:26
За миллион - нормально. При том, что за Ненахова платили 2, за Живоглядова 3, за Тикнизяна 4.
Ну и ещё год назад точно бы не уложились в 1 миллион за него, он тогда был кандидатом номер 1 в сборную на место лз.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:34
Если уже и агент подтверждает, то это уже не слухи. Значит ждем Самошникова в Локомотиве.
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