Полузащитник «Брайтона» может перейти в топ-клуб

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вчера, 17:12

Чемпион мира в составе сборной Аргентины интересен топ-клубам. Полузащитник «Брайтона» попал в сферу интересов «Тоттенхэма», «Арсенала» и мадридского «Атлетико».

На чемпионате мира в Катаре 23-летний аргентинец в 6 матчах забил гол и отдал результативную передачу.

Соглашение МакАллистера с «Брайтоном» рассчитано до лета 2025 года.