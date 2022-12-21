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Полузащитник «Брайтона» может перейти в топ-клуб

вчера, 17:12

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Алексис МакАллистер интересен топ-клубам. Полузащитник «Брайтона» попал в сферу интересов «Тоттенхэма», «Арсенала» и мадридского «Атлетико».

На чемпионате мира в Катаре 23-летний аргентинец в 6 матчах забил гол и отдал результативную передачу.

Соглашение МакАллистера с «Брайтоном» рассчитано до лета 2025 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:56
Алексис удачно провел ЧМ, став его победителем в составе сборной Аргентины, плюс у него долгосрочный контракт с Брайтоном, так что заполучить его будет очень сложно, ну или очень дорого. Думаю в Брайтоне тоже не дураки работают и захотят продать игрока максимально дорого и цена на мой взгляд будет в районе 60-65 млн фунтов. Лично мне очень понравилась игра Алексиса, очень работоспособный игрок! В паре с Энцо Фернендесам шикарно отыграли на ЧМ и внесли огромный вклад в победу сборной.
Подойдет ли он Арсеналу? Не знаю,на мой взгляд он больше подойдет для футбола Конте или Симеоне. Он более прямолинейный и "колючий" игрок, хотя нам как сменщик Джаке такой игрок тоже пригодился бы
minamata
minamata
вчера в 17:17
Он уже играет в таком клубе.
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