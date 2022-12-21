Полузащитник «Брайтона» может перейти в топ-клуб

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Алексис МакАллистер интересен топ-клубам. Полузащитник «Брайтона» попал в сферу интересов «Тоттенхэма», «Арсенала» и мадридского «Атлетико».
На чемпионате мира в Катаре 23-летний аргентинец в 6 матчах забил гол и отдал результативную передачу.
Соглашение МакАллистера с «Брайтоном» рассчитано до лета 2025 года.
Подойдет ли он Арсеналу? Не знаю,на мой взгляд он больше подойдет для футбола Конте или Симеоне. Он более прямолинейный и "колючий" игрок, хотя нам как сменщик Джаке такой игрок тоже пригодился бы
Подойдет ли он Арсеналу? Не знаю,на мой взгляд он больше подойдет для футбола Конте или Симеоне. Он более прямолинейный и "колючий" игрок, хотя нам как сменщик Джаке такой игрок тоже пригодился бы